5 июня Дом культуры «Андреевка» (Андреевка, улица Староандреевская, дом 59) приглашает всех на детский фестиваль «ДетстВО!». На фестивале будет парад колясок и детского транспорта, мастер-классы и ярмарка мастеров, «Тесла-Шоу», встреча с детскими писателями и издательством «Фома», фестиваль талантов (начало концерта в 15:00), праздник красок «Холи». На фестивале будет работать площадка благотворительного фонда помощи детям с СМА «Важные люди». Фестиваль начнется в 11:00 и продлится весь день.
Утро 5 июня начнется в 11:20 с самой супер-зажигательной зарядки флеш-моба. Приходите прямо к открытию фестиваля и начинайте утро с позитива!
В 11:30 стартует конкурс рисунков на асфальте с удивительными призами. Эй, художники! Приходите участвовать и выигрывайте призы!
Дармарка — это самое любимое, экологичное и долгожданное событие любого праздника. В этот раз вам предлагают прямо сейчас, походить по углам вашей комнаты и найти те игрушки, в которые вам уже не очень хочется играть, а также поискать детские книги, которые вы уже прочли и поменяться всем этим с другими ребятами. Можно прости прийти и взять понравившуюся игрушку или книжку. Состояние игрушек и книжек должно быть хорошим! Рваные, разрисованные вещи на дармарку не принимаются. На дармарку принимаются только игрушки и детские книжки
Вы еще не знаете, что такое Парад детского транспорта? Это красочное шествие, участники которого идут с колясками, велосипедами и самокатами, оформленными самым неординарным образом. Здесь будут самолеты, танки, цветы и даже ракеты — фантазии участников нет предела! Принять участие в фестивале можно всей семьей — взрослые и дети, с настоящими и игрушечными колясками. А самые креативные семьи получат специальные памятные призы. Регистрация на мероприятие по ссылке
Какой же праздник без аквагрима! Для всех ребят на празднике будет работать аквагример с 13.00 до 14.00. Поймать его можно будет на улице, а также всех гостей будут встречать аниматоры, которые с радостью поиграют на свежем воздухе в любимые игры детства.
Это невероятное сочетание молний Tesla! Красивое и таинственное представление с разрядами тока, которые производят трансформаторы Тесла начнется в большом зале в 14:00.
На фестивале можно будет развлечься на празднике красок холи, который состоится возле Дома культуры в 17.00 (при хорошей погоде). Окунись в яркие краски!
Детская библиотека Андреевки представит самую яркую детскую подборку книг, а также прямо на фестивале каждый может получить возможность записаться в неё у библиотекаря. Точка библиотек будет работать с 11 до 15 часов.
С 11 до 18 часов вы сможете не только хорошо провести время и встретить лето, но и совершить добрые дела. Партнером фестиваля стал благотворительный фонд «Важные люди», который весь день будет радовать активностями и подарками. Приобретая подарки вы сможете помочь малышу Вове Сологубу, который страдает спинальной мышечной атрофией.
За весь день будет проведено 3 больших розыгрыша подарков (по специальным билетам, которые можно будет приобрести на месте) в 12.00, 13.00, 14.00, а также на протяжении всего дня будет беспроигрышная детская лотерея и ярмарка. Все средства, полученные в ходе праздника будут отравлены маленькому Вове на лечение.
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