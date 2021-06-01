С 11 до 18 часов вы сможете не только хорошо провести время и встретить лето, но и совершить добрые дела. Партнером фестиваля стал благотворительный фонд «Важные люди», который весь день будет радовать активностями и подарками. Приобретая подарки вы сможете помочь малышу Вове Сологубу, который страдает спинальной мышечной атрофией.

За весь день будет проведено 3 больших розыгрыша подарков (по специальным билетам, которые можно будет приобрести на месте) в 12.00, 13.00, 14.00, а также на протяжении всего дня будет беспроигрышная детская лотерея и ярмарка. Все средства, полученные в ходе праздника будут отравлены маленькому Вове на лечение.

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