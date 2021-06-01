С 3 июня по четвергам и воскресеньям клуб «Wake up Mafia!» собирается в ресторанном комплексе «Раздолье», чтобы помериться силами в «Мафию» — ролевой психологической игре с детективным сюжетом. Стоимость первого игрового вечера — бесплатно, далее 300 рублей. Начало игр по четвергам с 19:00, по воскресеньям с 17:00.
Накал страстей, масса впечатлений и новых знакомств ждут посетителей маф-клуба «Wake up Mafia!». Каждую неделю герои этой захватывающий интеллектуальной игры с детективным сюжетом, выходя за рамки привычного образа жизни, погружаются в мир, полный риска и тайн, где губительной может стать любая оплошность, а ключ к победе — в умении верно оценить психологический портрет неизвестного противника.
«Wake up Mafia!» единственный клуб в Зеленограде, который входит в международную федерацию интеллектуальной игры мафия «ФИИМ»
Если вы не знаете правил или играли в Мафию очень давно, то вам расскажут обо всех тонкостях, чтобы в своей первой игре вы чувствовали себя уверенно. В клубе дружелюбная атмосфера и участвуют игроки разного уровня и любого возраста. После каждой игры ведущий делает поэтапный разбор и объясняет правильные и неправильные ходы игроков, чтобы вы повышали качество своей игры.
Запись на игры по телефону: 8-967-170-11-57 или в группе вконтакте.