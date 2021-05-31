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Акция в поддержку бездомных животных «Помогав и лапу дав» — с 3 июня по 31 июля в «Зеленопарке» 3 июня - 31 июля Торгово-развлекательный комплекс "Зеленопарк"

3 июня в «Зеленопарке» начинается акция в поддержку бездомных животных «Помогав и лапу дав». На главный стенд в Центральном атриуме можно приносить корм, медикаменты и игрушки для питомцев приюта. С 9 июня на фотовыставке можно познакомиться с питомцами приюта и увидеть, как бы выглядела их страничка на сайте знакомств Friendlerrr. В рамках зоо-феста пройдут выезды в приют. Акция продлится до 31 июля.

Муниципальный приют для кошек и собак Зеленограда собрал самых неравнодушных людей города, которые каждый день делают счастливее хвостатых питомцев. Zеленопарк уже в деле, присоединяйся и ты к дружной компании.

В муниципальном приюте Зеленограда живут 800 собак и 200 кошек. Забрать питомца — ответственное и волнительное решение. Но даже если ты к нему сейчас не готов, ты можешь помочь хвостатым.

  • Приносите в «Зеленопарк» корм, игрушки, медикаменты. Полный список здесь
  • Отправляйтесь на прогулку с собаками в приют 26 июня. Регистрация здесь
  • Рассказывайте о питомцах приюта в соцсетях
  • А если вы делаете классные фото или видео, помогите нам создать анкеты, чтобы каждый нашел дом

Муниципальный приют «Зеленоград» инстаграм @zelek_priut

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
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собаки, зеленопарк, приют, кошки, Зеленопарк
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