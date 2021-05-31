Муниципальный приют для кошек и собак Зеленограда собрал самых неравнодушных людей города, которые каждый день делают счастливее хвостатых питомцев. Zеленопарк уже в деле, присоединяйся и ты к дружной компании.

В муниципальном приюте Зеленограда живут 800 собак и 200 кошек. Забрать питомца — ответственное и волнительное решение. Но даже если ты к нему сейчас не готов, ты можешь помочь хвостатым.

Приносите в «Зеленопарк» корм, игрушки, медикаменты. Полный список здесь

Отправляйтесь на прогулку с собаками в приют 26 июня. Регистрация здесь

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А если вы делаете классные фото или видео, помогите нам создать анкеты, чтобы каждый нашел дом

Муниципальный приют «Зеленоград» инстаграм @zelek_priut