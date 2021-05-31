3 июня в «Зеленопарке» начинается акция в поддержку бездомных животных «Помогав и лапу дав». На главный стенд в Центральном атриуме можно приносить корм, медикаменты и игрушки для питомцев приюта. С 9 июня на фотовыставке можно познакомиться с питомцами приюта и увидеть, как бы выглядела их страничка на сайте знакомств Friendlerrr. В рамках зоо-феста пройдут выезды в приют. Акция продлится до 31 июля.
Муниципальный приют для кошек и собак Зеленограда собрал самых неравнодушных людей города, которые каждый день делают счастливее хвостатых питомцев. Zеленопарк уже в деле, присоединяйся и ты к дружной компании.
В муниципальном приюте Зеленограда живут 800 собак и 200 кошек. Забрать питомца — ответственное и волнительное решение. Но даже если ты к нему сейчас не готов, ты можешь помочь хвостатым.
- Приносите в «Зеленопарк» корм, игрушки, медикаменты. Полный список здесь
- Отправляйтесь на прогулку с собаками в приют 26 июня. Регистрация здесь
- Рассказывайте о питомцах приюта в соцсетях
- А если вы делаете классные фото или видео, помогите нам создать анкеты, чтобы каждый нашел дом
Муниципальный приют «Зеленоград» инстаграм @zelek_priut