Будущие родители смогут задать специалистам любые вопросы, касающиеся течения беременности, предстоящих родов, участия партнеров в этом важном процессе, о преимуществах грудного вскармливания, методах контрацепции в послеродовом периоде и многих других важных моментах, влияющих на здоровье мамы и малыша, а также на психологический климат в семье.

Телефон для справок: 8-499-729-27-90

Если погода не позволит встретиться на свежем воздухе, «уроки» будут проходить в конференц-зале административного корпуса перинатального центра по адресу: улица Александровка, дом 8

