«Народ не знающий свою историю не имеет будущего». Уверены, что вы слышали эту фразу на уроках истории, но правда ли это? Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо погрузиться в историю и расставить все точки над i, в этом вам поможет лектор команды TRIVIUM Денис Звонарёв.

Почему китайцы считаются таким покорным народом?

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