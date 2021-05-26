30 мая лектор Тривиум историк Денис Звонарёв расскажет о всех тонкостях восприятия мира народов Древнего Востока, Египта, Междуречья, Индии и Китая. Лекция пройдет в Творческом лицее в корпусе 813. Начало в 15:30. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM.
«Народ не знающий свою историю не имеет будущего». Уверены, что вы слышали эту фразу на уроках истории, но правда ли это? Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо погрузиться в историю и расставить все точки над i, в этом вам поможет лектор команды TRIVIUM Денис Звонарёв.
- Почему китайцы считаются таким покорным народом?
- Почему в современной Индии до сих пор существуют касты?
- Хотите знать то, как история предопределила современное понимание мира?
Записывайтесь на офлайн лекцию уже сейчас на официальном сайте mytrivium.ru
Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM.
По всем вопросам звоните: 8-977-379-85-28
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