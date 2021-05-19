23 мая лектор Роман Лелюх, актер драматического театра и кино, приоткроет завесу тайны истории кино и почему вся слава кинематографа досталась братьям Люмьер. Лекция пройдет в Творческом лицее в корпусе 813. Начало в 15:30. Стоимость билета 1000 рублей.
Сколько фильмов вы посмотрели за свою жизнь? Готовы поспорить, что очень много. А знаете как появилось кино? Кинематограф стал изобретением, без которого мы не можем представить свою жизнь.
Кто бы мог подумать, что движущиеся картинки, придуманные в 19 веке станут пусковым механизмом в мир приключенческих, драматических и комедийных фильмов.
- Первый фильм на самом деле не был фильмом?
- Первый звуковой фильм появился в Париже?
- А Голливуд был создан случайно?
Роман Лелюх учился в СПбГАТИ на курсе Семёна Яковлевича Спивака, снял несколько успешных короткометражных фильмов для фестивалей и публиковался в интернет-журнале Bright в рубрике «Кино». Сейчас Роман играет в драматическом театре и кино и раскрывает все секреты кино на наших лекциях.
Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 1000 рублей.
Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям
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