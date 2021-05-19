Роман Лелюх учился в СПбГАТИ на курсе Семёна Яковлевича Спивака, снял несколько успешных короткометражных фильмов для фестивалей и публиковался в интернет-журнале Bright в рубрике «Кино». Сейчас Роман играет в драматическом театре и кино и раскрывает все секреты кино на наших лекциях.

Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 1000 рублей.

Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям

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