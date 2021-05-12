Ансамбль «Фантазия» исполняет музыку различных направлений: от классических произведений до рока и эстрадной музыки. Коллектив дважды удостоен премии губернатора Подмосковья, выступал на различных музыкальных площадках, в том числе в Большом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Дипломатическом зале Кремля, музее Л.Н.Толстого, Историческом музее.

В концерте примут участие: Федор Рытиков — неоднократный участник проектов «Голос» и «Большая перемена», лауреат конкурса «Романсиада без границ», солист Центрального Военного Оркестра МО России и Мужского камерного хора Заиконоспасского монастыря, Наталья Рязанова — солистка хора им. Струве, Софья Кузовлева — лауреат международных конкурсов, и другие солисты.