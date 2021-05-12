16 мая в ДК «Андреевка» (Андреевка, улица Староандреевская, дом 56) состоится концерт ансамбля «Фантазия». Новая программа ансамбля — это «навигатор» отпуска, вечеринок, солнца и отличного настроения. В этот вечер прозвучат танго Гарделя, Родригеса, Вильельдо, музыка Гершвина, Лея, песни о любви из репертуара Андреа Бочелли, легкий джаз и другие музыкальные шедевры. Начало в 18:00. Стоимость билетов от 500 до 600 рублей.
Ансамбль «Фантазия» исполняет музыку различных направлений: от классических произведений до рока и эстрадной музыки. Коллектив дважды удостоен премии губернатора Подмосковья, выступал на различных музыкальных площадках, в том числе в Большом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Дипломатическом зале Кремля, музее Л.Н.Толстого, Историческом музее.
В концерте примут участие: Федор Рытиков — неоднократный участник проектов «Голос» и «Большая перемена», лауреат конкурса «Романсиада без границ», солист Центрального Военного Оркестра МО России и Мужского камерного хора Заиконоспасского монастыря, Наталья Рязанова — солистка хора им. Струве, Софья Кузовлева — лауреат международных конкурсов, и другие солисты.