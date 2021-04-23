Лекция «400 км над уровнем неба: Международная космическая станция» — 24 апреля в библиотеке в корпусе 232 24 апреля 17:00 Библиотека №254 Возраст 10+

24 апреля библиотека в корпусе 232 приглашает всех желающих на лекцию Дениса Прудника — основателя проекта «Мы верим в космос», председателя молодежного совета РКО, участника отбора в отряд космонавтов и просмотр документального фильма об Алексее Леонове «Судьба моя — я сам». После просмотра фильма состоится онлайн-встреча с его режиссером — Светланой Тандит. Начало в 17:00. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация

Международная космическая станция — крупнейший проект в истории человечества. На него уже было потрачено порядка 150 млрд. долларов. На лекции расскажут об устройстве данной орбитальной станции, её истории, а также перспективах развития на ближайшие годы. Также во время лекции Денис представит быт космонавтов на космической станции. Чем занимаются космонавты на станции, как планируют свой день, что едят, как спят, какие есть традиции на станции и какое любимое блюдо у космонавтов?

После лекции группа компаний «КИТ» приглашает на просмотр документального кино об Алексее Леонове «Судьба моя — я сам» и онлайн-встречу с его режиссером — Светланой Тандит. «Судьба моя — я сам» , — так писал в юности в своем дневнике летчик-космонавт Алексей Леонов. Так же называется и документальное кинорежиссёра Светланы Тандит. В её фильме дважды Герой Советского Союза сам рассказывает о своей жизни и профессиональном пути.

18—19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым Алексей Леонов совершил полёт в космос на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полёта он совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос. Однако этот фильм не только о космосе, а об истории всей жизни этого замечательного человека. Ещё одним сюрпризом станет онлайн встреча с режиссером Светланой Тандит.

Рекомендовано для детей от 10 лет.
Продолжительность лекции — 40 минут.
Кинопросмотр — 25 минут.

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Метки:
микрорайон 2, библиотека, Библиотека №254
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