«Микс стендапов» с Ольгой Савельевой — 23 апреля в библиотеке в корпусе 607А 23 апреля 19:00 Центральная библиотека №249 Возраст 18+

23 апреля популярный текстовый блогер с международной аудиторией более 200 тысяч человек, общественный деятель, инфлюенсер. Писатель, автор бестселлеров «Плохорошо», «Седьмая», «Лучше», «Ну мааам», «Два сапога», «Попутчица» и «Апельсинки», колумнист, мотивирующий спикер с многолетним опытом выступлений (выступает в формате стендап) приедет в Зеленоград и выступит в библиотеке в корпусе 607А. Начало в 19:00. Стоимость билета 1000 рублей.

Вас ждёт микс стендапов — это самые вкусные кусочки из всех тем: о материнстве, о блогерстве, о мотивации и о личной эффективности, которые причудливо переплетаются в одну косичку, и эта косичка становится такой разносторонней и такой познавательной одновременно.

Стендап актуален для всех, кому интересно и любопытно жить. Микс коротких, ярких и вдохновляющих кейсов, которые можно примерить на себя. Даже если стендап не станет для вас кладезью прозрений, обещаем 2 часа смеха и нескучного времепрепровождения.

Ольга предлагает припасти важные вопросы, ведь после лекции обязательно состоится «торжественное закрытие гештальтов» — ответы на вопросы. Самый интересный вопрос всегда вознаграждается книгой с автографом автора.

Билет можно купить по ссылке.

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Метки:
концерты, микрорайон 6, Центральная библиотека №249
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