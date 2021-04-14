23 апреля популярный текстовый блогер с международной аудиторией более 200 тысяч человек, общественный деятель, инфлюенсер. Писатель, автор бестселлеров «Плохорошо», «Седьмая», «Лучше», «Ну мааам», «Два сапога», «Попутчица» и «Апельсинки», колумнист, мотивирующий спикер с многолетним опытом выступлений (выступает в формате стендап) приедет в Зеленоград и выступит в библиотеке в корпусе 607А. Начало в 19:00. Стоимость билета 1000 рублей.

Вас ждёт микс стендапов — это самые вкусные кусочки из всех тем: о материнстве, о блогерстве, о мотивации и о личной эффективности, которые причудливо переплетаются в одну косичку, и эта косичка становится такой разносторонней и такой познавательной одновременно.