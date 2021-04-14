Спортивное ориентирование «Весенняя тропа» и финальные окружные соревнования по легкой атлетике в виде кросса пройдут в Зеленограде 24 апреля. В первом могут поучаствовать все желающие, включая родителей с детьми, кросс смогут пробежать люди в возрасте от 18 до 64 лет.
Старт:
- 10 часов — для пожилых участников
- 11 часов — для взрослых участников
Место проведения: лыжероллерная трасса, Каштановая аллея, дом 2 строение 8.
Дистанции:
- пенсионеры женщины (55-64 года) — 900 метров
- пенсионеры мужчины (60-64 года) — 1500 метров
- мужчины (18-59 лет) — 3 км
- женщины (18-54 года) — 2 км
Условия. Для участия нужна справка от врача. Можно записаться в команду любого из районов Зеленограда по телефонам:
- «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90, корпус 309
- «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-925-302-56-11, корпус 233
- «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116, вход со стороны корпуса 1117
- «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71, корпус 929
- «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44, корпус 1804Б
Старт соревнования: 11 часов 24 апреля.
Дистанция: 3,5 км
Место проведения: Парк Ровесник (у корпуса 105), старт и финиш — за зданием музыкальной школы, в 200 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа.
Кто может участвовать: люди любого возраста, опытные и новички, родители с детьми, школьники (дети до 12 лет — только со взрослым представителем). Участники должны быть одеты по погоде, иметь при себе компас и телефон.
Участникам нужно обязательно предварительно зарегистрироваться до 22 апреля по телефону 8-903-117-40-85 (Виктор Николаевич Костюшин). В заявке нужно указать фамилию, имя, год рождения, номер телефона, который будет с вами во время прохождения дистанции. Если вы сдаете норматив ГТО, нужно также указать УИН и свой округ.