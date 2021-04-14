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Спортивное ориентирование для всех и кросс для взрослых и пожилых — 24 апреля 24 апреля 10:00 Возраст от до 64

Спортивное ориентирование «Весенняя тропа» и финальные окружные соревнования по легкой атлетике в виде кросса пройдут в Зеленограде 24 апреля. В первом могут поучаствовать все желающие, включая родителей с детьми, кросс смогут пробежать люди в возрасте от 18 до 64 лет.

Кросс

Старт:

  • 10 часов — для пожилых участников
  • 11 часов — для взрослых участников

Место проведения: лыжероллерная трасса, Каштановая аллея, дом 2 строение 8.

Дистанции:

  • пенсионеры женщины (55-64 года) — 900 метров
  • пенсионеры мужчины (60-64 года) — 1500 метров
  • мужчины (18-59 лет) — 3 км
  • женщины (18-54 года) — 2 км

Условия. Для участия нужна справка от врача. Можно записаться в команду любого из районов Зеленограда по телефонам:

  • «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90, корпус 309
  • «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-925-302-56-11, корпус 233
  • «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116, вход со стороны корпуса 1117
  • «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71, корпус 929
  • «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44, корпус 1804Б

Спортивное ориентирование

Старт соревнования: 11 часов 24 апреля.

Дистанция: 3,5 км

Место проведения: Парк Ровесник (у корпуса 105), старт и финиш — за зданием музыкальной школы, в 200 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа.

Кто может участвовать: люди любого возраста, опытные и новички, родители с детьми, школьники (дети до 12 лет — только со взрослым представителем). Участники должны быть одеты по погоде, иметь при себе компас и телефон.

Участникам нужно обязательно предварительно зарегистрироваться до 22 апреля по телефону 8-903-117-40-85 (Виктор Николаевич Костюшин). В заявке нужно указать фамилию, имя, год рождения, номер телефона, который будет с вами во время прохождения дистанции. Если вы сдаете норматив ГТО, нужно также указать УИН и свой округ.

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Метки:
спорт, ориентирование, кросс
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