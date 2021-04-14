Спортивное ориентирование

Старт соревнования: 11 часов 24 апреля.

Дистанция: 3,5 км

Место проведения: Парк Ровесник (у корпуса 105), старт и финиш — за зданием музыкальной школы, в 200 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа.

Кто может участвовать: люди любого возраста, опытные и новички, родители с детьми, школьники (дети до 12 лет — только со взрослым представителем). Участники должны быть одеты по погоде, иметь при себе компас и телефон.

Участникам нужно обязательно предварительно зарегистрироваться до 22 апреля по телефону 8-903-117-40-85 (Виктор Николаевич Костюшин). В заявке нужно указать фамилию, имя, год рождения, номер телефона, который будет с вами во время прохождения дистанции. Если вы сдаете норматив ГТО, нужно также указать УИН и свой округ.