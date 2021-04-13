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Для участия необходима предварительная регистрация



Трансляция пройдет на площадках ВКонтакте и YouTube. Ссылка будет направлена зарегистрировавшимся не позднее чем за сутки до мероприятия.

Напоминаем, что в этом году у абитуриентов значительно выросли шансы поступить в НИУ МИЭТ: количество бюджетных мест увеличено, а список вступительных испытаний расширился. Теперь, например, на направления «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия» принимают не только с ЕГЭ по физике, но и с ЕГЭ по информатике и ИКТ. На направления «Техносферная безопасность» и «Наноматериалы» можно поступить с ЕГЭ по химии или физике.

Количество бюджетных мест и полный набор вступительных испытаний смотрите на сайте http://www.abiturient.ru/