18 апреля МИЭТ приглашает на «Родительское собрание» в онлайн формате родителей абитуриентов 2021 года. Начало в 15:00. Необходима предварительная регистрация.
Для тех, кто уже определился с выбором университета, на «Родительском собрании» подробно расскажут о тех вопросах, которые из года в год волнуют мам и пап первокурсников.
- Как организован учебный процесс
- Жизнь в общежитии: бытовые вопросы и медицинское обслуживание
- Студгородок МИЭТа: видеоэкскурсия
- Особенности обучения иностранных студентов
- Военный учебный центр: что это такое и как туда попасть
- Трудоустройство: с какого курса и где работают наши студенты
- Студенческая жизнь: МИЭТ как площадка для самореализации
- Социальная поддержка и безопасность студентов
- Социализация первокурсника — чем поможет университет
- Алгоритм поступления — что важно знать родителю абитуриента
Задать вопрос можно уже сейчас по ссылке
Для участия необходима предварительная регистрация
Трансляция пройдет на площадках ВКонтакте и YouTube. Ссылка будет направлена зарегистрировавшимся не позднее чем за сутки до мероприятия.
Напоминаем, что в этом году у абитуриентов значительно выросли шансы поступить в НИУ МИЭТ: количество бюджетных мест увеличено, а список вступительных испытаний расширился. Теперь, например, на направления «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия» принимают не только с ЕГЭ по физике, но и с ЕГЭ по информатике и ИКТ. На направления «Техносферная безопасность» и «Наноматериалы» можно поступить с ЕГЭ по химии или физике.
Количество бюджетных мест и полный набор вступительных испытаний смотрите на сайте http://www.abiturient.ru/