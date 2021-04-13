Родительское собрание в онлайн-формате — 18 апреля в МИЭТ 18 апреля 15:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)

18 апреля МИЭТ приглашает на «Родительское собрание» в онлайн формате родителей абитуриентов 2021 года. Начало в 15:00. Необходима предварительная регистрация.

Для тех, кто уже определился с выбором университета, на «Родительском собрании» подробно расскажут о тех вопросах, которые из года в год волнуют мам и пап первокурсников.

  • Как организован учебный процесс
  • Жизнь в общежитии: бытовые вопросы и медицинское обслуживание
  • Студгородок МИЭТа: видеоэкскурсия
  • Особенности обучения иностранных студентов
  • Военный учебный центр: что это такое и как туда попасть
  • Трудоустройство: с какого курса и где работают наши студенты
  • Студенческая жизнь: МИЭТ как площадка для самореализации
  • Социальная поддержка и безопасность студентов
  • Социализация первокурсника — чем поможет университет
  • Алгоритм поступления — что важно знать родителю абитуриента

Задать вопрос можно уже сейчас по ссылке
Для участия необходима предварительная регистрация

Трансляция пройдет на площадках ВКонтакте и YouTube. Ссылка будет направлена зарегистрировавшимся не позднее чем за сутки до мероприятия.
Напоминаем, что в этом году у абитуриентов значительно выросли шансы поступить в НИУ МИЭТ: количество бюджетных мест увеличено, а список вступительных испытаний расширился. Теперь, например, на направления «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия» принимают не только с ЕГЭ по физике, но и с ЕГЭ по информатике и ИКТ. На направления «Техносферная безопасность» и «Наноматериалы» можно поступить с ЕГЭ по химии или физике.
Количество бюджетных мест и полный набор вступительных испытаний смотрите на сайте http://www.abiturient.ru/

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Метки:
высшее образование, абитуриенты, миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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