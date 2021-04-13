Первый открытый марафон технического творчества «ДизПром» — 23-24 апреля во Дворце творчества 24 - 25 апреля Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ) Возраст от 8 до 17

Дворец творчества детей и молодежи приглашает 23-24 апреля принять участие в первом открытом марафоне технического творчества. Вас ждут, если вы обладаете навыками эскизирования/рисования, бумагопластики/макетирования, 3D- моделирования, робототехники, и у вас есть интересные идеи, разработки собственных проектов (схемы, чертежи и т. д.), и вы хотите поделиться ими. Обязательна предварительная регистрация.

Марафон пройдет в формате конкурса. Для участия необходимо пройти регистрацию до 18 апреля. Ссылка для регистрации.

Программа марафона:

  • 23 апреля в 15:00 — проведение мастер-классов по разработке авторских проектов;
  • 24 апреля в 10:00 — проведение мастер-классов, разработка, презентация и защита проектов перед экспертами с последующим награждением участников.

Победитель марафона получит возможность войти в сборную KidSkills и WorldSkills Зеленоградского дворца творчества и продолжить свои разработки.

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Метки:
дети, микрорайон 9, творчество, научно-техническое творчество, дворец творчества, Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ)
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