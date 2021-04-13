Дворец творчества детей и молодежи приглашает 23-24 апреля принять участие в первом открытом марафоне технического творчества. Вас ждут, если вы обладаете навыками эскизирования/рисования, бумагопластики/макетирования, 3D- моделирования, робототехники, и у вас есть интересные идеи, разработки собственных проектов (схемы, чертежи и т. д.), и вы хотите поделиться ими. Обязательна предварительная регистрация.