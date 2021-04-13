17 апреля центральная библиотека в корпусе 607А приглашает на концерт камерной музыки «Бабочки, валькирии и Лесной царь». Прозвучат композиции разных периодов — от Средневековья до эпохи романтизма. Начало в 18:30. Регистрация по ссылке
Музыка умеет не только звучать. Она приглашает на прогулку, признается в любви, делает хорошую компанию еще лучше. А также рисует звуками яркие картины — полет бабочки, весеннее солнце, зеленые рукава — и даже то, чего нет. Например, Валькирий или Лесного царя. Прекрасные мелодии от Средневековья до Романтизма прозвучат в исполнении арфы, виолончели, валторны, флейты, фортепиано, клавесина и вокального ансамбля.
В концерте принимают участие: Анна Ветлугина (фортепиано, клавесин, вокал), Дмитрий Максименко (фортепиано, клавесин, вокал), Мария Кинжалова (вокал), Софья Москалёва (арфа), Вероника Коротченко (фортепиано), Лука Лелюк (валторна), Зоя Дуденкова (виолончель), Ева Налбандян (флейта).
В программе:
- И.С. Бах. Прелюдия и фуга ми мажор (хтк, 1 том)
- Й. Гайдн. Соната ре мажор #19. 1 часть
- С. Рахманинов. Прелюдия ми бемоль мажор соч.23 #6
- Ф. Шуберт. Лесной царь. Переложение для валторны
- Р. Вагнер «Полет Валькирий»
- Х.Харти. Фантазия «В Ирландии»
- Ф. Ландини. La primavera
- Greensleeves (английская народная песня) и другие произведения.