Концерт камерной музыки «Бабочки, валькирии и лесной царь» — 17 апреля в библиотеке в корпусе 607А 17 апреля 18:30 Центральная библиотека №249 Возраст 12+

17 апреля центральная библиотека в корпусе 607А приглашает на концерт камерной музыки «Бабочки, валькирии и Лесной царь». Прозвучат композиции разных периодов — от Средневековья до эпохи романтизма. Начало в 18:30. Регистрация по ссылке

Музыка умеет не только звучать. Она приглашает на прогулку, признается в любви, делает хорошую компанию еще лучше. А также рисует звуками яркие картины — полет бабочки, весеннее солнце, зеленые рукава — и даже то, чего нет. Например, Валькирий или Лесного царя. Прекрасные мелодии от Средневековья до Романтизма прозвучат в исполнении арфы, виолончели, валторны, флейты, фортепиано, клавесина и вокального ансамбля.

В концерте принимают участие: Анна Ветлугина (фортепиано, клавесин, вокал), Дмитрий Максименко (фортепиано, клавесин, вокал), Мария Кинжалова (вокал), Софья Москалёва (арфа), Вероника Коротченко (фортепиано), Лука Лелюк (валторна), Зоя Дуденкова (виолончель), Ева Налбандян (флейта).

В программе:

  • И.С. Бах. Прелюдия и фуга ми мажор (хтк, 1 том)
  • Й. Гайдн. Соната ре мажор #19. 1 часть
  • С. Рахманинов. Прелюдия ми бемоль мажор соч.23 #6
  • Ф. Шуберт. Лесной царь. Переложение для валторны
  • Р. Вагнер «Полет Валькирий»
  • Х.Харти. Фантазия «В Ирландии»
  • Ф. Ландини. La primavera
  • Greensleeves (английская народная песня) и другие произведения.

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Метки:
культура, концерты, микрорайон 6, классическая музыка, Центральная библиотека №249
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