Музыка умеет не только звучать. Она приглашает на прогулку, признается в любви, делает хорошую компанию еще лучше. А также рисует звуками яркие картины — полет бабочки, весеннее солнце, зеленые рукава — и даже то, чего нет. Например, Валькирий или Лесного царя. Прекрасные мелодии от Средневековья до Романтизма прозвучат в исполнении арфы, виолончели, валторны, флейты, фортепиано, клавесина и вокального ансамбля.

В концерте принимают участие: Анна Ветлугина (фортепиано, клавесин, вокал), Дмитрий Максименко (фортепиано, клавесин, вокал), Мария Кинжалова (вокал), Софья Москалёва (арфа), Вероника Коротченко (фортепиано), Лука Лелюк (валторна), Зоя Дуденкова (виолончель), Ева Налбандян (флейта).

В программе: