фото: vk.com/mamaslet_zelenograd
15 апреля в 10:30 библиотека в корпусе 607А приглашают малышей от одного года и родителей на утренник проекта «Мамаслет». Гостей ждут развивающие занятия, лекторий, живая музыка и лотерея. Также на утреннике будет фотограф, который сможет сделать профессиональные снимки. Кроме того, для гостей подготовили выставку детско-родительской литературы. С собой обязательно нужно взять сменную обувь — для родителей и малышей. Регистрация по ссылке
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