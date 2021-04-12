15 апреля в 10:30 библиотека в корпусе 607А приглашают малышей от одного года и родителей на утренник проекта «Мамаслет». Гостей ждут развивающие занятия, лекторий, живая музыка и лотерея. Также на утреннике будет фотограф, который сможет сделать профессиональные снимки. Кроме того, для гостей подготовили выставку детско-родительской литературы. С собой обязательно нужно взять сменную обувь — для родителей и малышей. Регистрация по ссылке