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Авиамодельное шоу со светящимися самолётами пройдёт на Михайловских прудах в День космонавтики — 12 апреля 12 апреля

«Завораживающее авиамодельное шоу и запуск праздничных ракет» обещают организаторы мероприятия, посвящённого 60-летию первого полёта человека, Юрия Гагарина, в космос.

Авиамоделисты запустят в небо светящиеся самолёты, а на земле зрителей, маленьких и взрослых, будут развлекать играми, танцами, песнями. Организатор — клуб «Фаворит».

Шоу пройдёт 12 апреля на Михайловских прудах в 15-м микрорайоне (между ТЦ «Грин» и отделом полиции — чуть выше сцены, расположенной неподалёку). Начало в 19 часов.

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Метки:
микрорайон 15, михайловские пруды, авиамодельный спорт
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