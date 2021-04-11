Такой световой эффект получается, если фотографировать полёт светящихся авиамоделей на длинной выдержке
Фото предоставил авиамоделист, фотограф-любитель Александр Маковой
«Завораживающее авиамодельное шоу и запуск праздничных ракет» обещают организаторы мероприятия, посвящённого 60-летию первого полёта человека, Юрия Гагарина, в космос.
Авиамоделисты запустят в небо светящиеся самолёты, а на земле зрителей, маленьких и взрослых, будут развлекать играми, танцами, песнями. Организатор — клуб «Фаворит».
Шоу пройдёт 12 апреля на Михайловских прудах в 15-м микрорайоне (между ТЦ «Грин» и отделом полиции — чуть выше сцены, расположенной неподалёку). Начало в 19 часов.
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