Библиотека приглашает на «Зеленый своп» (от англ. «swap» — обмен) Это мероприятие, на котором бесплатно обмениваются растениями. Своп — это встреча людей близких по духу, возможность принести растения, которыми вы готовы поделиться и забрать растения, которые принесли другие участники. В библиотеках тоже много цветов, которые дают отростки, а еще специально для «Зелёного свопа» здесь выращивают очаровательную каллизию. Живое общение, обмен опытом и растениями.

Кроме самого свопа, будет проходить много других интересных событий: посадка «домашнего огородика», эко-лекторий с Анной Рожковой, мастер-класс по коллажу с @artcollaborussian, квиз-игра и угощение ароматным чаем, мастер-класс по арт-переработке для детей 6+.