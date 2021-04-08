Акция по обмену растениями пройдет 10 апреля с 16 до 19:30 в библиотеке в корпусе 232. Кроме самого обмена растениями, будет проходить много других интересных событий: посадка «домашнего огородика», эко-лекторий с Анной Рожковой, мастер-класс по коллажу, квиз-игра и угощение ароматным чаем, мастер-класс по арт-переработке для детей. Регистрация по ссылке
Библиотека приглашает на «Зеленый своп» (от англ. «swap» — обмен) Это мероприятие, на котором бесплатно обмениваются растениями. Своп — это встреча людей близких по духу, возможность принести растения, которыми вы готовы поделиться и забрать растения, которые принесли другие участники. В библиотеках тоже много цветов, которые дают отростки, а еще специально для «Зелёного свопа» здесь выращивают очаровательную каллизию. Живое общение, обмен опытом и растениями.
Кроме самого свопа, будет проходить много других интересных событий: посадка «домашнего огородика», эко-лекторий с Анной Рожковой, мастер-класс по коллажу с @artcollaborussian, квиз-игра и угощение ароматным чаем, мастер-класс по арт-переработке для детей 6+.
Можно только принести и ничего не забирать. Или только забрать нового зеленого друга домой, ничего не принося. Но в идеале — полноценный обмен. Подпишите свои растения, чтобы новому владельцу было проще. Кроме того, растение или черенок должны быть в хорошем состоянии, без признаков болезней и вредителей.
Взрослые растения, черенки, горшки (любые), удобрения (можно открытые) и все, что относится к миру комнатных растений.
Суббота, 10 апреля с 16:00 до 19:30
Библиотека, в корпусе 232
Регистрация по ссылке (торопитесь — мест не так много)