4 апреля с 10:00 до 14:00 в МИЭТе состоится традиционный весенний День открытых дверей в смешанном формате (очно и онлайн). Количество очных участников будет ограничено, регистрация по ссылке.
Мастер-класс «10 шагов от школьника к студенту или сдаём ЕГЭ „по-взрослому“»
Начальник Управления внеучебной деятельности, педагог-психолог Алексей Кранин в формате дискуссии обсудит с абитуриентами, как успешно пройти трансформацию из школьника в студенты и какие навыки нужно прокачать, чтобы максимально комфортно пройти все испытания приёмной кампании и не погубить свои нервные клетки во время сдачи ЕГЭ.
Мастер-класс «Как не поступить в вуз: 10 ошибок при подаче документов в университет»
Представители приёмной комиссии университета расскажут о главных ошибках, которые абитуриенты допускают при подаче документов в вуз, а также объяснят, как не снизить свои шансы на поступление.
Мастер-класс «Подготовка к ЕГЭ по физике. Задачи ЕГЭ и олимпиад по оптике»
В рамках цикла «С профессором МИЭТ к высоким баллам» занятие проведёт заместитель директора Института ФПМ В. Б. Гундырев.
В холле первого этажа для гостей будут организованы: выставка направлений подготовки, демонстрация инновационных проектов и современного оборудования, консультации с представителями приемной комиссии, запись на подготовительные курсы, в Центр компьютерного обучения МИЭТ и в Детский технопарк «СМАРТ-ПАРК». Участники смогут пообщаться с преподавателями, студентами, экспертами приемной комиссии.
Абитуриентам помогут определиться с траекторией поступления и приоритетными направлениями подготовки, подробно расскажут об особенностях процедуры подачи документов в 2021 году. Специально для иногородних и иностранных поступающих в официальной группе абитуриентов МИЭТа ВКонтакте будет организована прямая трансляция основной части мероприятия.
Напоминаем, что согласно новым Правилам приема в МИЭТ, выпускники 2021 года смогут выбирать набор предметов при поступлении. На многие направления подготовки вместо ЕГЭ по физике теперь можно сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ или химии. Количество бюджетных мест в этом году значительно увеличилось. Набор вступительных испытаний для каждого направления и контрольные цифры приема смотрите здесь.
Регистрация на День открытых дверей по ссылке.