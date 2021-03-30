Напоминаем, что согласно новым Правилам приема в МИЭТ, выпускники 2021 года смогут выбирать набор предметов при поступлении. На многие направления подготовки вместо ЕГЭ по физике теперь можно сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ или химии. Количество бюджетных мест в этом году значительно увеличилось. Набор вступительных испытаний для каждого направления и контрольные цифры приема смотрите здесь.

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