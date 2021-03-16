Балет «Лебединое озеро» — 17 апреля в Культурном центре «Зеленоград» 17 апреля 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Постановку Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича «Лебединое озеро» покажут 20 апреля в Культурном центре «Зеленоград». Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более 1000 раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке, зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического Национального Русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставит ваши сердца трепетать. Начало в 18:00. Стоимость билетов 900-1800 рублей.

В чем секрет успеха знаменитого балета? Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» — лучший балет, который я когда-либо слышал… Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия".
И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан более 140 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одиллией, с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно.

«Классический Национальный Русский балет» — успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Билеты можно купить по ссылке

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Метки:
культура, концерты, балет, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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