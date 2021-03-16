В чем секрет успеха знаменитого балета? Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» — лучший балет, который я когда-либо слышал… Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия".

И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан более 140 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одиллией, с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно.