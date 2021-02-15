20 февраля в клубе «Кинематограф» (корпус 159) состоится концерт одной из наиболее известной SKA-панк групп Distemper. На концертах Distemper всегда шумно, весело и жарко.

Сложно представить, что приготовили для вас панк-рок ветераны, но что бы это ни было, это точно будет необычно и круто. Это шоу, которое нельзя пропустить!

Начало в 19:00

Стоимость билетов от 500 до 700 рублей. Количество билетов ограничено, бронируйте заранее.

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