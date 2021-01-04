Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» пройдут в пятницу, 8 января. В них могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет: для этого нужно принести допуск от врача или заявление, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье. Женщины пробегут 5,5 километров, мужчины — 11.