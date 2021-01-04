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Соревнования «Рождественская лыжня» для взрослых — 8 января на лыжероллерной трассе 8 января 11:00

Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» пройдут в пятницу, 8 января. В них могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет: для этого нужно принести допуск от врача или заявление, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье. Женщины пробегут 5,5 километров, мужчины — 11.

Программа соревнований

  • 10:00 — 10:50 — регистрация участников, выдача стартовых номеров, подпись за состояние своего здоровья в судейской комнате лыжероллерной трассы
  • 11:00 — общий старт на лыжероллерной трассе (за стоматологической поликлиникой №35, Каштановая аллея, дом 2, строение 8)

Стиль прохождения дистанции: свободный. Раздевалки и комната регистрации будут работать на 25 процентов от возможной вместимости из-за введенных ограничений. Организаторы просят по возможности приехать на старты сразу в спортивной одежде. Вход в административное здание только при наличии маски и перчаток.

Группы участников

Женщины

  • 18-39 лет: дистанция 5,5 км
  • 40-49 лет: дистанция 5,5 км
  • 50-64 года: дистанция 5,5 км

Мужчины

  • 18-39 лет: дистанция 11 км
  • 40-49 лет: дистанция 11 км
  • 50-64 года: дистанция 11 км

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Метки:
спорт, соревнования, лыжи
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