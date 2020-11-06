Клуб «Wake up Mafia!» входит в международную федерацию интеллектуальной игры мафия «ФИИМ», игроки регулярно участвуют в турнирах в России и за рубежом, и даже занимают призовые места.

Но если вы не знаете правил или играли в Мафию очень давно, то вам расскажут обо всех тонкостях, чтобы в своей первой игре вы чувствовали себя уверенно. В клубе дружелюбная атмосфера и участвуют игроки разного уровня. После каждой игры ведущий делает поэтапный разбор и объясняет правильные и неправильные ходы игроков, чтобы вы повышали качество своей игры.

Организаторы считают, что играя в маф-клубе вы преодолеете страх публичных выступлений, научитесь быстро структурировать свою мысль, сможете лучше понимать истинные намерения людей, будете более убедительны в своих суждениях, заведете новых друзей.

Запись на игры по телефону: 8-967-170-11-57 или в группе вконтакте.