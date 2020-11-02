В честь 13-го дня рождения клуб «Кинематограф» в корпусе 159 запускает музыкальный марафон. Первый концерт состоится уже 2 ноября в 20:00. Вход на мероприятия бесплатный (хотя клуб рассчитывает на подарки в виде пожертвований). Страница мероприятия ВКонтакте
2 ноября — BeLove, WladaSman, Evoljuzz. Начало в 20:00
3 ноября — День рождения клуба вместе с нео-соул фанки-хоп группа Другдиджея и DJ Noiz и Haas. Начало в 19:00
4 ноября — Акустика. начало в 18:00
6 ноября — Коля Маню. Начало в 21:00
7 ноября — Глухие + DYW
8 ноября — диджейский дуэт «ПесДаЛис». Начало в 20:00
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