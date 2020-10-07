В воскресенье, 11 октября в клубе «Кинематограф» (корпус 159) пройдет мастер-класс «Фотография на пленку». Мастер-класс проведет Владислав Тоши, фотограф студии Lamp Lens, он расскажет об особенностях съёмки и проявки и как разобраться со всеми этими ручными настройками фотоаппарата. Начало в 18:00. Вход свободный.