В воскресенье, 11 октября в клубе «Кинематограф» (корпус 159) пройдет мастер-класс «Фотография на пленку». Мастер-класс проведет Владислав Тоши, фотограф студии Lamp Lens, он расскажет об особенностях съёмки и проявки и как разобраться со всеми этими ручными настройками фотоаппарата. Начало в 18:00. Вход свободный.
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