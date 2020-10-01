Выставка-исследование «Не цифрой единой. Коллаж в эпоху метамодерна» — до конца октября в библиотеке в корпусе 232 1 - 31 октября Библиотека №254

До конца октября в гостиной библиотеки (корпус 232) арт-студия #artcollaborussian будет представлена выставка-исследование современных художниц Дарьи Потаповой и Ланы Глюк, которые создают свои произведения в технике коллажа, используя журналы «Искусство» нулевых годов, крафт-бумагу и картон от использованных упаковок, газеты, рекламные буклеты, обои, акварель, восковые мелки, клей, ножницы и даже утюг. Выставка открыта: вторник-воскресенье с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

Произведения иллюстрируют идею «вторичной первичности» ресурсов и трансформации смыслов в зависимости от контекста.

Аналоговые работы созданы в самом начале пандемии ковид-19, когда изоляция, неопределённость и информационный шум подтолкнули к саморефлексии в поиске опоры и глубинных истин. Когда во время вынужденного безделья пересмотрены все сериалы, пройдены онлайн курсы и ты саморазвился настолько, что тебя уже тошнит — приходит время созидать — творчески освобождаться от инерции.

О своем творчестве рассказывает Дария Потапова: «Сначала мне приходит в голову идея и я стараюсь ее максимально точно проиллюстрировать, именно под неё я ищу изображения, перерываю горы журналов. Когда картинка начинает складываться, а идея читаться, зачастую рождается новый смысл, моя изначальная идея трансформируется и сооружается в процессе создания коллажа. И это очень интересный и увлекательный процесс с непредсказуемым результатом».

У Ланы Глюк подход несколько иной: «Я всегда отталкиваюсь от материала. „Зацепило“ мне какое-то изображение — и я начинаю его докручивать, искать ему компаньонов. Чаще всего я реагирую на цвет, фактуру или какую-то интересную форму. Мне нравится сочетать противоположности, какие-то контрастные вещи. Создавать между ними провокации и конфликт. Я никогда не знаю к какому результату это приведет, каждый раз это словно открытие и откровение для меня, когда в процессе этой внутренней борьбы находится точка баланса. Всё уравновешивается и рождается смысл, а иногда и не один. Простые гармоничные картинки у меня случаются редко, мне нравится всё взболтать и перемешать, а потом наблюдать, что из этого получится. Вообще коллаж для меня — это что-то вроде медитации, время наедине с самой собой…».

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Метки:
выставка, микрорайон 2, Библиотека №254
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