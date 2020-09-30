Мастер-класс по вокалу «Свобода голоса» — 4 октября в клубе «Кинематограф» 4 октября 18:00 Клуб "Кинематограф"

В воскресение, 4 октября в клубе «Кинематограф» (корпус 159) пройдет мастер-класс «Свобода голоса». Мероприятие специально для тех, кто давно хотел, но так и не решался начать петь, или уже поет, но хочет повысить свой уровень. Начало в 18:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

На мастер-классе будут разобраны следующие проблемы:

  • Каждый ли может петь?
  • Что делать, если кажется, что медведь наступил вам на ухо?
  • Будут разобраны наиболее распространенные ошибки начинающих вокалистов.
  • Поговорят о телесных блоках и зажимах, об акустической травме и о том, почему полезно найти контакт со своим голосом и телом.

«Позвольте себе звучать и проявляться, откройте свое тело с новой для вас стороны, сонастройтесь с ним, расслабьтесь в блоке йоги-голоса», предлагают организаторы мастер-класса.
Мастер класс для вас проведут Varxil Gonzalies преподаватель вокала и с немалым стажем живых выступлений и студийной работы, а так же Ксения Анпилогова Сертифицированный инструктор по Йоге-голоса и психолог-консультант.

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Метки:
микрорайон 1, Кинематограф
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