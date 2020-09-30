На мастер-классе будут разобраны следующие проблемы:

Каждый ли может петь?

Что делать, если кажется, что медведь наступил вам на ухо?

Будут разобраны наиболее распространенные ошибки начинающих вокалистов.

Поговорят о телесных блоках и зажимах, об акустической травме и о том, почему полезно найти контакт со своим голосом и телом.

«Позвольте себе звучать и проявляться, откройте свое тело с новой для вас стороны, сонастройтесь с ним, расслабьтесь в блоке йоги-голоса», предлагают организаторы мастер-класса.

Мастер класс для вас проведут Varxil Gonzalies преподаватель вокала и с немалым стажем живых выступлений и студийной работы, а так же Ксения Анпилогова Сертифицированный инструктор по Йоге-голоса и психолог-консультант.