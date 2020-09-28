Выставка асемических символов и рисунков Сергея Петрова «Угловизор» будет открыта в Центральной библиотеке (корпус 607а) до 22 ноября. В экспозиции представлены оригиналы работ, выполненные чернилами на бумаге, а также добавлены цветные репродукции. График работы: вторник-воскресенье 12:00—20:00. Вход свободный.
Символы потусторонних алфавитов рассказывают мифы никогда не существовавших цивилизаций. Пространственные наслоения хранят артефакты неизвестных культур. Метаморфозы улиц текут сквозь арки сновидений.
Эти рисунки — карты несуществующих в привычном измерении местностей, а данная выставка — бесконечный атлас, смотря который, зритель сам решает, куда он попал.
Сергей Петров родился и вырос в Зеленограде, работает проектировщиком цифровых сервисов. С 2016-го года увлекается рисованием, выработал собственный стиль.