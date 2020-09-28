Символы потусторонних алфавитов рассказывают мифы никогда не существовавших цивилизаций. Пространственные наслоения хранят артефакты неизвестных культур. Метаморфозы улиц текут сквозь арки сновидений.

Эти рисунки — карты несуществующих в привычном измерении местностей, а данная выставка — бесконечный атлас, смотря который, зритель сам решает, куда он попал.

Сергей Петров родился и вырос в Зеленограде, работает проектировщиком цифровых сервисов. С 2016-го года увлекается рисованием, выработал собственный стиль.