Выставка «Угловизор. Асемические символы и рисунки» — до 22 ноября в библиотеке в корпусе 607А 28 сентября - 22 ноября Центральная библиотека №249

Выставка асемических символов и рисунков Сергея Петрова «Угловизор» будет открыта в Центральной библиотеке (корпус 607а) до 22 ноября. В экспозиции представлены оригиналы работ, выполненные чернилами на бумаге, а также добавлены цветные репродукции. График работы: вторник-воскресенье 12:00—20:00. Вход свободный.

Символы потусторонних алфавитов рассказывают мифы никогда не существовавших цивилизаций. Пространственные наслоения хранят артефакты неизвестных культур. Метаморфозы улиц текут сквозь арки сновидений.

Эти рисунки — карты несуществующих в привычном измерении местностей, а данная выставка — бесконечный атлас, смотря который, зритель сам решает, куда он попал.

Сергей Петров родился и вырос в Зеленограде, работает проектировщиком цифровых сервисов. С 2016-го года увлекается рисованием, выработал собственный стиль.

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Метки:
выставка, микрорайон 6, Центральная библиотека №249
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