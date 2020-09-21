26 сентября в 10:00 на пляже Городского пруда в парке Победы пройдет чемпионат по SUP-поло. Приглашаются все желающие. Если у вас нет команды, оставляйте заявку — вас добавят в сборную. А также с 10:00 до 15:00 любой желающий, под руководством опытных инструкторов, сможет попробовать прокатиться на SUP-борде. Участие во всех активностях бесплатное.
SUP-поло, как следует из названия, симбиоз надувных SUP-досок и водного поло. Игра проходит в рамках надувного поля, участники на SUP-досках, используя специальные весла, стремятся забить как можно больше голов в ворота противника. Это не прогулка на SUP-бордах — участников ждет настоящее состязание и проверка на ловкость и выносливость. Команда состоит из трёх участников, плюс один игрок на замену.
Регистрация по ссылке. Торопитесь — количество участников ограничено.
- 09:00 — Регистрация участников
- 09:30 — Брифинг
- 10:00 — Начало чемпионата
- 15:00 — Награждение участников
- 10:00 до 15:00 — Бесплатный тест-драйв SUP
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание.
Участникам разрешается посылать мяч в ворота противника только веслом. Гол засчитывается, только если произведен из положения стоя: не на коленях, не из воды. Два тайма длительностью по 10 минут. Один перерыв пять минут. В случае ничьей назначается дополнительное время пять минут. Если в овертайме не был выявлен победитель — назначаются свободные броски.
Фолы:
- столкновение c доской противника, заступ на доску противника — 1 очко команде противника;
- умышленная блокировка доски противника — фол + пенальти;
- использование рук, ног или головы, для защиты ворот — фол + пенальти;
- защита ворот, стоя перед ними без весла — фол + пенальти;
Игрок, получивший три фола, дисквалифицируется. Команда доигрывает игру в неполном составе.