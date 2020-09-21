Чемпионат по SUP-поло (и бесплатный тест-драйв) — 26 сентября на пляже парка Победы 26 сентября 10:00 Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"

26 сентября в 10:00 на пляже Городского пруда в парке Победы пройдет чемпионат по SUP-поло. Приглашаются все желающие. Если у вас нет команды, оставляйте заявку — вас добавят в сборную. А также с 10:00 до 15:00 любой желающий, под руководством опытных инструкторов, сможет попробовать прокатиться на SUP-борде. Участие во всех активностях бесплатное.

Формат участия

SUP-поло, как следует из названия, симбиоз надувных SUP-досок и водного поло. Игра проходит в рамках надувного поля, участники на SUP-досках, используя специальные весла, стремятся забить как можно больше голов в ворота противника. Это не прогулка на SUP-бордах — участников ждет настоящее состязание и проверка на ловкость и выносливость. Команда состоит из трёх участников, плюс один игрок на замену.

Регистрация по ссылке. Торопитесь — количество участников ограничено.

Предварительное расписание

  • 09:00 — Регистрация участников
  • 09:30 — Брифинг
  • 10:00 — Начало чемпионата
  • 15:00 — Награждение участников
  • 10:00 до 15:00 — Бесплатный тест-драйв SUP

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание.

Правила игры SUP-поло

Участникам разрешается посылать мяч в ворота противника только веслом. Гол засчитывается, только если произведен из положения стоя: не на коленях, не из воды. Два тайма длительностью по 10 минут. Один перерыв пять минут. В случае ничьей назначается дополнительное время пять минут. Если в овертайме не был выявлен победитель — назначаются свободные броски.

Фолы:

  • столкновение c доской противника, заступ на доску противника — 1 очко команде противника;
  • умышленная блокировка доски противника — фол + пенальти;
  • использование рук, ног или головы, для защиты ворот — фол + пенальти;
  • защита ворот, стоя перед ними без весла — фол + пенальти;

Игрок, получивший три фола, дисквалифицируется. Команда доигрывает игру в неполном составе.

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Метки:
соревнования, большой городской пруд, Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"
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Чемпионат по SUP-поло (и бесплатный тест-драйв) — 26 сентября на пляже парка Победы Афиша
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