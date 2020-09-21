Правила игры SUP-поло

Участникам разрешается посылать мяч в ворота противника только веслом. Гол засчитывается, только если произведен из положения стоя: не на коленях, не из воды. Два тайма длительностью по 10 минут. Один перерыв пять минут. В случае ничьей назначается дополнительное время пять минут. Если в овертайме не был выявлен победитель — назначаются свободные броски.

Фолы:

столкновение c доской противника, заступ на доску противника — 1 очко команде противника;

умышленная блокировка доски противника — фол + пенальти;

использование рук, ног или головы, для защиты ворот — фол + пенальти;

защита ворот, стоя перед ними без весла — фол + пенальти;

Игрок, получивший три фола, дисквалифицируется. Команда доигрывает игру в неполном составе.