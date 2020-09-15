Сейчас в составе группы кроме солиста и главного криейтера Александра Яковлева находится в роли клавишницы и вокалистки Ольга Восконьян — известная своим ретро синти треком «Автомобили» прозвучавшего по центральному советскому телевидению в 1989 году в программе «Это вы можете». Благодаря проявившегося за прошедшие годы интереса любителей синти музыки к видеоклипу на эту песню у Ольги появилось за последние три года два новых альбома несколько синглов. Ольга принимает участие в выступлении группы БИО не только как клавишница но и как исполнительница своих песен. И из 80-х и совершенно новых.