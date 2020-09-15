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Группа БИО и Ольга Восконьян — 18 сентября в Кинематографе 18 сентября 21:00 Клуб "Кинематограф" Возраст 18+

18 сентября группа БИО и Ольга Восконьян (ex Биоконструктор synthpop technowave СССР) выступят на сцене андеграунд-клуба Кинематограф (корпус 159). Начало в 21:00. Стоимость билетов 300 рублей.

Группа БИО вновь возвращается в Зеленоград, где так любила выступать в конце 80-х, и 90-х. Первые песни группы — Техноромантики и Трамвай были записаны в 1990 году в тон студии ДК Зеленограда. В первом составе группы участвовали студенты зеленоградского ВУЗа — Олег Костров и Никита Зинин.

Знаковое для истории ретро синти музыки живое выступление группы БИО с песнями из яркого и нестареющего альбома «Музыка стойких оптимистов» 1992 года тоже прошло в Зеленограде. Видеозапись этого выступления находится на youtube канале группы biogroup а также на CD переизданиях альбома и до сих пор радует поклонников техноромантики всех стран и континентов.

Первое выступление группы Биоконструктор после распада в 1990 году. На сцене Андрей Кохаев (клавишные, драм секция), Александр Яковлев — вокал, Ольга Восконьян — бэк вокал.
Biogroup/youtube.com

Сейчас в составе группы кроме солиста и главного криейтера Александра Яковлева находится в роли клавишницы и вокалистки Ольга Восконьян — известная своим ретро синти треком «Автомобили» прозвучавшего по центральному советскому телевидению в 1989 году в программе «Это вы можете». Благодаря проявившегося за прошедшие годы интереса любителей синти музыки к видеоклипу на эту песню у Ольги появилось за последние три года два новых альбома несколько синглов. Ольга принимает участие в выступлении группы БИО не только как клавишница но и как исполнительница своих песен. И из 80-х и совершенно новых.

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Метки:
концерты, микрорайон 1, Кинематограф
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