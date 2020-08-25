Фестиваль «Кастом Weekend» на открытом воздухе пройдёт под Зеленоградом в ближайшие выходные на территории киногородка Piligrim Porto. Заезд открывается в пятницу, 28 августа, с 18:00. Завершится мероприятие в воскресенье в полдень. Стоимость входного билета на двое суток — от 800 рублей. Для детей до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный. Можно приехать с собственной палаткой или арендовать всё необходимое.
«Кастом» в переводе с английского — «изготовленный на заказ». Обычно это иначе оформленные или полностью переделанные серийные модели мотоциклов, реже автомобилей, велосипедов и прочего транспорта, созданные в единственном экземпляре или в крайне малом количестве. Некоторые поклонники кастом-культуры считают настоящими «кастомами» только те проекты, что собраны собственноручно.
«Всех гостей ждет ламповый, дружественный уик-энд и шикарная экспозиция лучших (месяцами томившихся в этом непростом сезоне) авто/мото/вело кастом-проектов», — обещают организаторы.
День первый: пятница, 28 августа
- 18:00 — заезд в кемпинг, старт работы фудтраков и различных зон
- 20:00 — официальное открытие
- 22:00 — ночной кинотеатр на открытом воздухе на главной сцене
- 00:00 — закрытие первого дня
День второй: суббота, 29 августа
- 11:00 — открываются фудтраки, барбершоп, пинап-корнер, тату, мерч и прочее
- 13:00—13:30 — официальное открытие второго дня
- 13:30—14:30 — конкурсы для участников и гостей
- 14:30—15:30 — презентации проектов в формате «ток-шоу» с выездами к сцене
- 15:30—16:30 — конкурс «Качели»
- 16:30—17:30 — презентации проектов в формате «ток-шоу» с выездами к сцене
- 18:00—19:00 — выступление группы
- 19:00 — конкурсы и соревнования
- 19:30 — награждение лучших кастом-проектов фестиваля
- 20:00 — музыкальные группы
- 22:00 — кинопоказ на открытом воздухе
- 23:30 — большой костёр для всех в зоне BBQ
- 00:00 — закрытие второго дня
День третий: воскресенье, 30 августа
- 11:00 — завтрак
- 12:00 — закрытие и торжественный разъезд участников
Внимание! В период с 23:00 до 08:00 движение по территории на транспортном средстве, а также вход и выход с площадки запрещены.
- Батуты.
- Мерч — футблоки из хлопка с тематической символикой (шелкография).
- Тату-зона — любой желающий сможет набить себе небольшие тематические рисунки.
- Барбершоп — на территории мероприятия можно будет привести в порядок голову и бороду.
- Женский пинап-корнер — из Санкт-Петербурга приедет известная Miss Kris PinUp — призёр пинап-конкурса в Финляндии, а также действующий вице-президент мирового сообщества пинап-красоток Luscious Ladies Russia. Всем желающим девушкам завьют причёски с легендарными витками Victory Rolls.
- Пинстрайпинг — нанесение узора, состоящего, как правило, из симметричных линий, его наносят специальной кистью и краской от руки. На площадке будет работать пинстрайпер Indus Customs, который, по вашему желанию, распишет кузов авто, мотошлем, бак или просто украсит что-то, что есть у вас под рукой.
- Кинотеатр — каждый вечер под открытым небом на главной сцене будет организован просмотр тематических фильмов о кастомайзинге.
- Swap Meet — это новая зона, в которой все желающие смогут продать или обменять авто/мотодетали, пылящиеся в гараже. Данная опция доступна только определённой категории билета.
- Экскурсии по киногороду.
- Голосование за лучший кастом-проект в номинациях авто/мото/вело с последующим награждением лучших мастеров и мастерских.
На территории киногорода Piligrim Porto (рядом с посёлком-санаторием Мцыри, усадьба Середниково). Это огромная поляна в лесу с постоянными декорациями темы Англии XVIII века, дома с внутренним убранством в историческом стиле, таверна, центральная торговая площадь, тюрьма, пиратский порт, парусник в духе «пиратов Карибского моря», возведённый по эскизам кораблей того времени — и всё в натуральную величину.
- На автомобиле: по Ленинградскому шоссе или М-11 со съездом на Новосходненское шоссе.
- На электричке: до станции Сходня или до станции Фирсановка, дальше на такси.
Если нет своей палатки или недостаёт какого-либо снаряжения для пребывания на свежем воздухе, всё можно арендовать онлайн. «Мы сами привезем и выдадим снаряжение на месте проведения, а по окончании события примем обратно», — пишут организаторы.
За отдельную плату можно на месте оплатить услугу установки палатки.
В аренду дают от спального мешка до многоместной палатки, походную мебель, беседки на большие компании с уже включённым мангалом.
Зарегистрироваться и оплатить аренду снаряжения, беседок, походной мебели и место под палатку можно здесь.
Входной билет на весь период фестиваля для одного человека стоит 800 рублей.
Место под палатку на территории фестиваля — 350 рублей. Эта услуга оплачивается отдельно сверх оплаты проходов. Оплата места под палатку единоразовая, число проживающих в одной палатке ограничивается только её размером. Проход на территорию для каждого оплачивается отдельно.
Услуга установки арендованной палатки — 500 рублей сверх аренды. Засчелиться можно сразу по приезде.
Входной билет + Swap Meet — это билет, дающий право пребывания на событии все дни с возможностью выставлять авто- и мотозапчасти в зоне Swap Meet. Стоит 1000 рублей.
Четырёхчасовая аренда беседки до 15 человек стоит 5000 рублей, до 30 человек — 7000 рублей. В аренду входят стол, скамейки и мангал. Установлены возможные интервалы бронирования. Для уточнения наличия свободного времени на планируемую дату нужно звонить по телефону: 8-925-384-58-24.
Последний день аренды палаток, складных столиков, спальных мешков и складных кресел с подлокотниками — за двое суток до начала фестиваля, 26 августа. За них также придётся оставить залог от 500 рублей.
Дополнительная информация на сайте, в инстаграме, вконтакте.