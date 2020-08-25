Стоимость и регистрация

Зарегистрироваться и оплатить аренду снаряжения, беседок, походной мебели и место под палатку можно здесь.

Входной билет на весь период фестиваля для одного человека стоит 800 рублей.



Место под палатку на территории фестиваля — 350 рублей. Эта услуга оплачивается отдельно сверх оплаты проходов. Оплата места под палатку единоразовая, число проживающих в одной палатке ограничивается только её размером. Проход на территорию для каждого оплачивается отдельно.

Услуга установки арендованной палатки — 500 рублей сверх аренды. Засчелиться можно сразу по приезде.

Входной билет + Swap Meet — это билет, дающий право пребывания на событии все дни с возможностью выставлять авто- и мотозапчасти в зоне Swap Meet. Стоит 1000 рублей.

Четырёхчасовая аренда беседки до 15 человек стоит 5000 рублей, до 30 человек — 7000 рублей. В аренду входят стол, скамейки и мангал. Установлены возможные интервалы бронирования. Для уточнения наличия свободного времени на планируемую дату нужно звонить по телефону: 8-925-384-58-24.

Последний день аренды палаток, складных столиков, спальных мешков и складных кресел с подлокотниками — за двое суток до начала фестиваля, 26 августа. За них также придётся оставить залог от 500 рублей.



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