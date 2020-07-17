РМАТ более полувека - в сфере профессионального туристского образования. Она входит в число наиболее эффективных частных образовательных учреждений России. Академия подтвердила это в очередной раз, получив государственную аккредитацию до 2026 года.

Российская международная академия туризма успешно закрепилась в европейском образовательном пространстве. Признанием международного авторитета Академии и высокого уровня ее образовательных программ стало вхождение РМАТ в Европейскую программу академической мобильности «Эразмус+», реализуемую при поддержке Европейской Комиссии. Программа предоставляет возможность студентам и профессорско-преподавательскому составу проходить стажировки и преподавать в зарубежных партнерских вузах Литвы, Финляндии, Франции, Греции.

Адрес РМАТ: Сходня, улица Горького, дом 7, учебный корпус № 1

Приёмная комиссия: 8-495-574-01-32

8-916-994-45-53 (вотсап, вайбер, телеграм)

priemkom@rmat.ru — для отправки документов

Приемная комиссия работает понедельник-пятница с 9:00 до 17:30, суббота с 10:00 до 14:00. Воскресенье — выходной.

Сайт академии: rmat.ru