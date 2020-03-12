Детский спектакль «Волшебный мелок» минского театра «Картонка» — 15 марта в библиотеке в корпусе 607А 15 марта 11:00 Центральная библиотека №249 Возраст 5+

Детей и взрослых приглашают 15 марта на встречу с необычным спектаклем по сказке норвежской писательницы Синкен Хопп, сочиненной в далеком 1946 году. Минский театр «Картонка» под руководством Светланы Бень-Залесской представят свой новый спектакль «Волшебный мелок». Начало в 11:00. На спектакле свободная рассадка. Вход платный.

Вообразите самый обыкновенный день, в самом обыкновенном городе, самого обыкновенного мальчика, который совсем случайно находит самый необыкновенный мелок — Волшебный.Нарисованные им предметы оживают. Казалось бы, хочешь конфеты — вот, пожалуйста. А может, лучше целую гору машинок? Но одинокий маленький Юн больше всего на свете мечтает о лучшем друге. И рисует себе верного друга Софуса. Не успевает Софус ожить, как предается размышлениям о поисках любви. А кого же любить, если не принцессу? Так начинаются приключения, которые переворачивают все вверх дном.

Сценой необычного спектакля выступают школьные доски и стол, на которых с невероятной скоростью меняются декорации, персонажи всех мастей — настольные, картонные и фанерные куклы. А главным кукловодом выступает невероятная учительница, которая больше напоминает клоунессу. Ее руками Юн и Софус через нарисованные волшебные ворота попадают в сказочный мир, где знакомятся с ворчливой и мудрой Совой, лицом к лицу сталкиваются со своими страхами, проходят испытания на выносливость и сообразительность и немного проказничают и вредничают.

Продолжительность: 45 минут
Вход на спектакль в сменной обуви родителям и детям.

Место проведения и стоимость билетов

Место проведения: Зеленоград, библиотека в корпусе 607А.
Стоимость билетов: 800 рублей — детский билет, 600 рублей — взрослый

Билеты можно купить по ссылке.

Метки:
дети, культура, театр, микрорайон 6, Центральная библиотека №249
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