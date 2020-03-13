18 апреля в клубе Top Hall ATL презентует новый альбом «Кривой эфир» при традиционной поддержке команды Acidhouze — Ичи, Ripbeat и барабанщика группы [Amatory] Даниила Светлова.
ATL (настоящее имя Сергей Круппов) — российский хип-хоп-исполнитель, бывший участник группы Aztecs. Сам ATL отметил, что новый альбом будет «про кривых и сумасшедших. Про моих друзей». В основном в «Кривом эфире» можно встретить мрачную и болезненную музыку. Однако иногда встречаются мелодичные песни и треки, записанные в жанре пампинг-хауса («Черным снегом»).
Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 1530 рублей. Билеты можно купить на сайте acidhouze.ru.
Подробнее о концерте на странице vk.com/atl_zelenograd
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