Презентация нового альбома «Кривой эфир» хип-хоп исполнителя ATL — 18 апреля в клубе Top Hall 18 апреля 19:00 Клуб "Top Hall" Возраст 16+

18 апреля в клубе Top Hall ATL презентует новый альбом «Кривой эфир» при традиционной поддержке команды Acidhouze — Ичи, Ripbeat и барабанщика группы [Amatory] Даниила Светлова.

ATL (настоящее имя Сергей Круппов) — российский хип-хоп-исполнитель, бывший участник группы Aztecs. Сам ATL отметил, что новый альбом будет «про кривых и сумасшедших. Про моих друзей». В основном в «Кривом эфире» можно встретить мрачную и болезненную музыку. Однако иногда встречаются мелодичные песни и треки, записанные в жанре пампинг-хауса («Черным снегом»).

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 1530 рублей. Билеты можно купить на сайте acidhouze.ru.

Подробнее о концерте на странице vk.com/atl_zelenograd

Метки:
концерты, Top Hall
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