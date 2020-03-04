Темы лекции

В лекции Сергей Попов обсудит десяток актуальных вопросов, которые, с одной стороны, весьма фундаментальны, а с другой — могут получить решение в обозримом будущем.

Среди тем: поиски темного вещества и поиски жизни во Вселенной, свойства недр нейтронных звезд и механизм взрыва сверхновой, а также — кое-что еще.

В конце лекции Сергей ответит на вопросы и разыграет книги со своим автографом.