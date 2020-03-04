«Над чем работают астрофизики: 10 главных вопросов» — учёный-астрофизик Сергей Попов в лектории TopTalk 14 марта 16:00 Центральная библиотека №249 Возраст 12+

Наука продолжает существовать — пока остаются вопросы без ответов, пока остаются загадки.
Какие-то из них касаются свойств конкретных объектов, какие-то носят более общий характер.
Для решения одних не хватает данных, для других — прогресса в теории. Наконец, на некоторые можно надеяться получить ответ в ближайшие годы, а иные останутся нерешенными еще очень и очень долго.

14 марта в лектории TopTalk, Сергей Попов расскажет «Над чем работают астрофизики: 10 главных вопросов»

Сергей Попов — российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Профессор РАН

Темы лекции

В лекции Сергей Попов обсудит десяток актуальных вопросов, которые, с одной стороны, весьма фундаментальны, а с другой — могут получить решение в обозримом будущем.
Среди тем: поиски темного вещества и поиски жизни во Вселенной, свойства недр нейтронных звезд и механизм взрыва сверхновой, а также — кое-что еще.

В конце лекции Сергей ответит на вопросы и разыграет книги со своим автографом.

Место проведения и билеты

Лекция пройдет в библиотеке в корпусе 607а. Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей сайте. По промокоду popov2020 — 800 рублей.

Метки:
микрорайон 6, лекторий toptalk, Центральная библиотека №249
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