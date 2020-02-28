Встреча с легендарным фотографом Вячеславом Киселёвым пройдет в воскресенье, в библиотеке в корпусе 607А. Вход свободный. Начало в 17:00.
Вячеслав Киселёв — профессиональный фотожурналист, более 30 лет проработавший фотокорреспондентом Агентства печати «Новости». В качестве фотокорреспондента он побывал во многих уголках Советского Союза и объездил десятки стран мира. В 1987 году вошел в сотню лучших фотографов мира.
Вячеслав Киселёв — кладезь интересных историй и знаний. В преддверии дня рождения Зеленограда всех желающих ждут на встрече с человеком-легендой.
Свою любовь к Зеленограду Вячеслав Киселев выразил через фотохронику. Одним из первых он опубликовал репортажи о Зеленограде в различных международных изданиях. Награжден многими советскими, российскими и международными орденами и медалями. В 2020 году Киселёв был удостоен высшей награды Союза журналистов России — премии «Золотое перо».
На фотографиях Вячеслава Киселёва запечатлено всё то, что составляет суть Зеленограда — ударные стройки, богатая природа, будни и праздники его жителей, высокотехнологичные производства. Они не только объекты визуального искусства, но и документы по истории Зеленограда.
«У меня свой взгляд на мир: через объектив фотоаппарата. Вслушайтесь в это слово — „объектив“. Мир — объект, который надо запечатлеть объективно…».
Вячеслав Киселев родился 8 мая 1948 года, коренной москвич. В профессиональной журналистике с 1967 года. Более 30 лет проработал фотокорреспондентом АПН, объездив все уголки Советского Союза и десятки стран мира. С 1986 по 1991 работал специальным корреспондентом АПН в Афганистане.