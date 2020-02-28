Свою любовь к Зеленограду Вячеслав Киселев выразил через фотохронику. Одним из первых он опубликовал репортажи о Зеленограде в различных международных изданиях. Награжден многими советскими, российскими и международными орденами и медалями. В 2020 году Киселёв был удостоен высшей награды Союза журналистов России — премии «Золотое перо».

На фотографиях Вячеслава Киселёва запечатлено всё то, что составляет суть Зеленограда — ударные стройки, богатая природа, будни и праздники его жителей, высокотехнологичные производства. Они не только объекты визуального искусства, но и документы по истории Зеленограда.

«У меня свой взгляд на мир: через объектив фотоаппарата. Вслушайтесь в это слово — „объектив“. Мир — объект, который надо запечатлеть объективно…».

Вячеслав Киселев родился 8 мая 1948 года, коренной москвич. В профессиональной журналистике с 1967 года. Более 30 лет проработал фотокорреспондентом АПН, объездив все уголки Советского Союза и десятки стран мира. С 1986 по 1991 работал специальным корреспондентом АПН в Афганистане.