29 февраля на сцене Доме культуры МИЭТ пройдет творческая встреча хоровых коллективов - «Зеленоградский хоровой конгресс». В этом году концерт посвящен 75-летию Великой Победы. В программе коллективов прозвучат не только военные песни, но и красивая интересная музыка советских и российских композиторов. Выступят четыре хора,а в финале споют все вместе. Вход для зрителей свободный, приглашаются все желающие. Начало в 17:00.