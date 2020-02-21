Зеленоградский хоровой конгресс — 29 февраля в ДК МИЭТ 29 февраля 17:00 Дом культуры МИЭТ

29 февраля на сцене Доме культуры МИЭТ пройдет творческая встреча хоровых коллективов - «Зеленоградский хоровой конгресс». В этом году концерт посвящен 75-летию Великой Победы. В программе коллективов прозвучат не только военные песни, но и красивая интересная музыка советских и российских композиторов. Выступят четыре хора,а в финале споют все вместе. Вход для зрителей свободный, приглашаются все желающие. Начало в 17:00.

В 2020 году в Зеленоградском хоровом конгрессе примут участие следующие коллективы:

Ролик по итогам Межрегионального хорового конгресса — 2018 (г. Зеленоград)
chormiet/youtube.com
Метки:
культура, концерты, музыка, хор, конгресс, Дом культуры МИЭТ
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