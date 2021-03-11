Сообщество зеленоградских разработчиков ZelDev приглашает всех инженеров программного обеспечения из любых областей компьютерной науки на встречу в четверг 18 марта.
Zelenograd Dev Meetup — группа профессиональных разработчиков и тех, кто просто любит программировать обсуждает широкий спектр тем от возможностей языков до техник доставки, а также всего, что между.
Построение траекторий для беспилотников на основе сплайнов.
Антон Рубашкин, Lead Developer в Cognitive Technologies
У кого-то все ровно, а у нас все гладко — как последовательность точек описать с помощью отрезков и кривых с различными свойствами. Применение сплайнов в задаче построения траекторий и картирования для беспилотной техники.
SRE — человек оркестр или просто опять переименовали админов.
Михаил Жучков, SRE Team Lead в Neuron.Digital
Кто такой ваш этот SRE? Почему в гуглах и фейсбуках это программист, а у нас админ. Причём тут всём DevOps и умение читать код.
Восемь шляп CTO.
Макс Вихарев, CTO / Partner в Alytics
Роли техдира в продуктовой компании. Как драйвить и флексить и не сойти с ума.
Встреча пройдет 18 марта (четверг) в 19:30 в библиотеке в корпусе 607А. Вход по списку — нужно зарегистрироваться.
Группа в телеграме t.me/zeldev
Страничка на meetup.com meetup.com/zeldev/