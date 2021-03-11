Беспилотники, DevOps и CTO комбоскиллз — темы встречи сообщества зеленоградских разработчиков ZelDev 18 марта 18 марта 19:30 Центральная библиотека №249 Возраст 18+

Сообщество зеленоградских разработчиков ZelDev приглашает всех инженеров программного обеспечения из любых областей компьютерной науки на встречу в четверг 18 марта.

Zelenograd Dev Meetup — группа профессиональных разработчиков и тех, кто просто любит программировать обсуждает широкий спектр тем от возможностей языков до техник доставки, а также всего, что между.

Программа на 18 марта

Построение траекторий для беспилотников на основе сплайнов.
Антон Рубашкин, Lead Developer в Cognitive Technologies
У кого-то все ровно, а у нас все гладко — как последовательность точек описать с помощью отрезков и кривых с различными свойствами. Применение сплайнов в задаче построения траекторий и картирования для беспилотной техники.

SRE — человек оркестр или просто опять переименовали админов.
Михаил Жучков, SRE Team Lead в Neuron.Digital
Кто такой ваш этот SRE? Почему в гуглах и фейсбуках это программист, а у нас админ. Причём тут всём DevOps и умение читать код.

Восемь шляп CTO.
Макс Вихарев, CTO / Partner в Alytics
Роли техдира в продуктовой компании. Как драйвить и флексить и не сойти с ума.

Место проведения

Встреча пройдет 18 марта (четверг) в 19:30 в библиотеке в корпусе 607А. Вход по списку — нужно зарегистрироваться.

Группа в телеграме t.me/zeldev
Страничка на meetup.com meetup.com/zeldev/

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Метки:
программирование, вихарев максим, рубашкин антон, жучков михаил, Центральная библиотека №249
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