Программа на 18 марта

Построение траекторий для беспилотников на основе сплайнов.

Антон Рубашкин, Lead Developer в Cognitive Technologies

У кого-то все ровно, а у нас все гладко — как последовательность точек описать с помощью отрезков и кривых с различными свойствами. Применение сплайнов в задаче построения траекторий и картирования для беспилотной техники.

SRE — человек оркестр или просто опять переименовали админов.

Михаил Жучков, SRE Team Lead в Neuron.Digital

Кто такой ваш этот SRE? Почему в гуглах и фейсбуках это программист, а у нас админ. Причём тут всём DevOps и умение читать код.

Восемь шляп CTO.

Макс Вихарев, CTO / Partner в Alytics

Роли техдира в продуктовой компании. Как драйвить и флексить и не сойти с ума.