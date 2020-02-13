Человечество сосуществует с инфекциями на протяжении всей своей истории, и неоднократно численность населения планеты сокращало нашествие очередного патогена. 24 февраля в лектории TopTalk врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет, как взаимодействует организм с вирусами и бактериями, какие пандемии оставили наиболее значительный след в нашей истории и каких инфекций ждать в будущем.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», отмеченный различными наградами. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов медицины.
- Действительно ли инфекция хочет нас убить
- Чем отличается вспышка от эпидемии
- Откуда взялась чума
- Действительно ли чумные доктора надевали клюв и плащ
- В какую сумму обошлась Екатерине II схватка с Московской чумой 1771 года
- Чем отличалась «испанка» от других пандемий гриппа
- От всех ли инфекций можно защититься прививками
- Что не так с китайскими коронавирусами и могут ли они стать следующей чумой
- Какие инфекции изгнаны с планеты и могут ли они вернуться
В конце лекции Алексей ответит на вопросы и разыграет книги со своим автографом.
Лекция пройдет в гостинице «Рекорд» (корпус 1634, строение 3). Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей до 21 февраля на сайте, 1000 рублей после 21 февраля. По промокоду Zelenograd — 800 рублей.