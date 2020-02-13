Человечество сосуществует с инфекциями на протяжении всей своей истории, и неоднократно численность населения планеты сокращало нашествие очередного патогена. 24 февраля в лектории TopTalk врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет, как взаимодействует организм с вирусами и бактериями, какие пандемии оставили наиболее значительный след в нашей истории и каких инфекций ждать в будущем.