«Эпидемии прошлого, настоящего и будущего» — врач Алексей Водовозов в лектории TopTalk 24 февраля 16:00 Гостиница "Рекорд" Возраст 18+

Человечество сосуществует с инфекциями на протяжении всей своей истории, и неоднократно численность населения планеты сокращало нашествие очередного патогена. 24 февраля в лектории TopTalk врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет, как взаимодействует организм с вирусами и бактериями, какие пандемии оставили наиболее значительный след в нашей истории и каких инфекций ждать в будущем.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», отмеченный различными наградами. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов медицины.

Темы лекции

  • Действительно ли инфекция хочет нас убить
  • Чем отличается вспышка от эпидемии
  • Откуда взялась чума
  • Действительно ли чумные доктора надевали клюв и плащ
  • В какую сумму обошлась Екатерине II схватка с Московской чумой 1771 года
  • Чем отличалась «испанка» от других пандемий гриппа
  • От всех ли инфекций можно защититься прививками
  • Что не так с китайскими коронавирусами и могут ли они стать следующей чумой
  • Какие инфекции изгнаны с планеты и могут ли они вернуться

В конце лекции Алексей ответит на вопросы и разыграет книги со своим автографом.

Место проведения и билеты

Лекция пройдет в гостинице «Рекорд» (корпус 1634, строение 3). Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей до 21 февраля на сайте, 1000 рублей после 21 февраля. По промокоду Zelenograd — 800 рублей.

Метки:
микрорайон 16, Рекорд
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