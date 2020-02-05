Во вторник 18 февраля, лекторий TopTalk приглашает родителей на первую лекцию Катерины Мурашовой в Зеленограде в 2020 году, где разговор пойдет о том как справиться с проблемами школьников. Мурашова — семейный и возрастной психолог с 25-летним стажем, автор двух десятков книг и преподаватель.