«Как справиться с проблемами школьников» — психолог Катерина Мурашова в лектории TopTalk 18 февраля 19:00 Центральная библиотека №249 Возраст 18+

Во вторник 18 февраля, лекторий TopTalk приглашает родителей на первую лекцию Катерины Мурашовой в Зеленограде в 2020 году, где разговор пойдет о том как справиться с проблемами школьников. Мурашова — семейный и возрастной психолог с 25-летним стажем, автор двух десятков книг и преподаватель.

На лекции разберемся в таких темах как

  • учебная мотивация, ее отсутствие и возможности формирования
  • гаджеты и интернет — помогают или вредят
  • перегруз и недогруз, выбор адекватной программы и адекватной школы для конкретного ребенка
  • апатия и депрессия — модные тренды у современных подростков

В конце лекции можно будет получить ответы на все вопросы и будет разыграна книга Катерины с автографом.

Место проведения и билеты

Лекция пройдет в библиотеке в корпусе 607А. Начало в 19:00.

Цена билета: до 10 февраля 1500 рублей на сайте, после 10 февраля 2000 рублей.

По промокоду Zelenograd есть возможность успеть получить места в первых трех рядах.

Метки:
Центральная библиотека №249
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