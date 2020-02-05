Во вторник 18 февраля, лекторий TopTalk приглашает родителей на первую лекцию Катерины Мурашовой в Зеленограде в 2020 году, где разговор пойдет о том как справиться с проблемами школьников. Мурашова — семейный и возрастной психолог с 25-летним стажем, автор двух десятков книг и преподаватель.
На лекции разберемся в таких темах как
- учебная мотивация, ее отсутствие и возможности формирования
- гаджеты и интернет — помогают или вредят
- перегруз и недогруз, выбор адекватной программы и адекватной школы для конкретного ребенка
- апатия и депрессия — модные тренды у современных подростков
В конце лекции можно будет получить ответы на все вопросы и будет разыграна книга Катерины с автографом.
Место проведения и билеты
Лекция пройдет в библиотеке в корпусе 607А. Начало в 19:00.
Цена билета: до 10 февраля 1500 рублей на сайте, после 10 февраля 2000 рублей.
По промокоду Zelenograd есть возможность успеть получить места в первых трех рядах.
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