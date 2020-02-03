Настоящее в России — и есть будущее, по меткому выражению писателя Владимира Сорокина. В этом смысле, ПТВП — группа будущего, потому что она всегда в настоящем. Никонов и музыканты не суетятся за локомотивом, но выбирают нехоженые тропы и оказываются там, где их всегда ждут. Удивительно наблюдать, как группы, которые прежде принято было перечислять через запятую с ПТВП, последовательно и давно отвалились, канули в небытие, или пустились в какой-то макабрический дрифт. Сейчас рядом с ПТВП поставить некого, и так — одни — они выглядят безупречно. Очевидно, их призвало время и каждый альбом группы, как последний этого времени крик.