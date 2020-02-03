Рок-фестиваль «Песок» пройдет 8 и 9 февраля на сцене клуба Top Hall. Выступят группы: Animal Джаz, Ермак!, Петля пристрастия, Смех, ПТВП, Гудтаймс, Anacondaz, Таймсквер, Lascala, Purgen, Кирпичи. Организаторы обещают, что за два дня фестивала вы услышите настоящей музыки больше, чем за весь год. Двери клуба откроются в 15:30. Билеты можно купить в кассе клуба, музыкальном магазине «Сирена Мьюзик», а также онлайн.
Белорусская пост-панк-группа «Петля Пристрастия» выступает в первый фестивальный день предстоящего рок-марафона «Песок». Не пропустите!
«Они все так же играют эффектный и безотказный минорный рок на русском, где мелодии и ритмы постпанка исключительно средство, а не цель. Они все так же превращают свои концерты в сеансы массовой психотерапии. Эти песни все так же легко разбираются на цитаты» («Афиша»).
Главные герои петербургского альтернативного рока — группа Animal ДжаZ. Музыка Animal ДжаZ сочетает тяжёлый драйв и энергетику с романтизмом и лиричностью. Направленность на смешение стилей отражается в названии команды, поскольку одно из значений слова «jazz» в английской интерпретации — «суета, сумбур». Однако, слово «Animal» предполагает животное, то есть, естественное, организующее начало. В результате из хаоса и смешения стилей органически выкристаллизовывается цельное звучание, предполагающее, с одной стороны, нетривиальные гармонии, с другой стороны, жёсткую энергетику.
«Гудтаймс» — это вымысел, провокация и дикий драйв, приправленные мощным звучанием целого оркестра. Они заставляют двигаться и веселится самых закомплексованных и скромных, заставляют петь хором самых безголосых и танцевать самых не танцующих людей планеты ;) Крупнейшие площадки и фестивали нашей страны покорились этому безудержному веселью и уже пляшут под их дудки.
Одна из самых позитивных, безудержных и непредсказуемых команд России выйдет на сцену чтобы исполнить песни из своего cвежего релиза и внушительную обойму любимых нетленок на зимнем фестивале «Песок»!
Ермак! — ортодоксальный пост-хардкор из Москвы. Это редкий случай, когда группа в таком жанре подчёркивает своё происхождение, не прибегая к пошлой «клюкве» в виде лаптей, балалайки, водки и матрёшки. Философия группы строится на почвенническом литературном движении, коллектив поднимает в своём творчестве вечные человеческие вопросы.
Настоящее в России — и есть будущее, по меткому выражению писателя Владимира Сорокина. В этом смысле, ПТВП — группа будущего, потому что она всегда в настоящем. Никонов и музыканты не суетятся за локомотивом, но выбирают нехоженые тропы и оказываются там, где их всегда ждут. Удивительно наблюдать, как группы, которые прежде принято было перечислять через запятую с ПТВП, последовательно и давно отвалились, канули в небытие, или пустились в какой-то макабрический дрифт. Сейчас рядом с ПТВП поставить некого, и так — одни — они выглядят безупречно. Очевидно, их призвало время и каждый альбом группы, как последний этого времени крик.
LASCALA — российская группа, играющая альтернативный и латин-рок с электроникой. Смесь гитарного рока, вкрапления акустического фламенко, танго и реггетона перекликаются с электронными партиями в духе New Wave под чувственный женский вокал. Дерзкие и вдумчивые тексты о природе человеческих взаимоотношений моментально разлетаются на цитаты.
«ТАйМСКВЕР» — вероятно, одна из немногих по-настоящему профессиональных молодых команд на отечественной рок-сцене, отличающаяся ярким, эклектичным студийным звуком, взрывными, бескомпромиссными живыми выступлениями и неподражаемым вокалом фронтмэна.
Самая культовая панк-хардкор группа России — PURGEN!
На протяжении всей своей истории группа PURGEN никогда не изменяла своим принципам и верности панк-идеалам! Неприглядный урбанистический реализм и радикализм в творчестве Руслана Пургена нашли отклик в сердцах тысяч поклонников по всей России, а ядерный кроссовер-трэш в версии PURGEN был по достоинству оценен и в Европе и США, где было издано несколько альбомов на виниле, а сама группа на протяжении последних 20 лет ежегодно отправляется в длительные европейские туры.
Десятилетняя история астраханской группы Anacondaz вместила в себя шесть полноформатных пластинок, два EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов, тысячи довольных гостей на этих концертах и миллионы прослушиваний и просмотров в Сети.
9 февраля pauzern-rap ансамбль выйдет на сцену зеленоградского клуба TOP HALL чтобы отыграть зажигательный хедлайнерский сет на зимнем фестивале «Песок»!
«КИРПИЧИ» за более чем двадцатилетнюю историю стали знаковыми артистами для целого поколения девяностых и нулевых. Возвращаясь каждый раз с новым релизом, группа обретает новых поклонников и почитателей, для которых быть причастным к творчеству коллектива — это возможность оказаться в своей культурной среде и быть своим среди своих. А такие классические альбомы музыкантов как «Кирпичи тяжелы» и «Смерть на рейве» стали символом той эпохи, когда FM радиостанции уже не знали что такое цензура, а слово «формат» еще не имело столь негативного оттенка как сегодня.
Билеты можно купить в кассе клуба TOPHALL, музыкальном магазине «Сирена Мьюзик» (корпус 1824), а также онлайн.
Подробная информация о концерте, а также актуальные новости и полный список точек продаж билетов в группе фестиваля.