«Чижов — мастер выдумывать замечательные сюжеты, но держатся его романы на стиле: это почти тактильно ощущаемая, плотная, состоящая из меланхолии, иронии и тайны проза», — говорит известный писатель и критик Лев Данилкин.

«Он пишет романы „умные“, (в каком-то смысле даже романы идей), он пишет романы литературные (в каком-то смысле даже „про литературу“), но в первую очередь он пишет романы. Всякий раз он устраивает мир, в которого поселяет героя с чувствованиями, верованиями, с мыслями, с судьбой. Его книги — про чтение все же больше, чем про думанье», — говорит литературный критик Анна Наринская.

Новая книга Чижова «Собиратель рая» — о ностальгии, о людях, чья молодость пришлась на девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую от него в прошлое.



«Знаю я вас, писателей… Дело даже не в том, что врете. И не в том, что врать не умеете, так что, кому надо, меня всё равно узнают. Дело в том, что, сколько бы вы ни пытались с вашими книжками в будущее пролезть, всё равно они остаются свидетелями своего времени, намертво к нему пришпиленными. А я не хочу к этому времени пришпиленным быть! Я ему ничего не должен. Оно мне не указ! Я вам не герой вашего времени!». Евгений Чижов «Собиратель рая».