Встреча с писателем Евгением Чижовым — 16 февраля 16 февраля 17:00 Центральная библиотека №249 Возраст 16+

16 февраля в Центральной библиотеке (корпус 607а) пройдет встреча с писателем Евгением Чижовым — автором книг «Персонаж без роли» и «Темное прошлое человека будущего». Роман автора «Перевод с подстрочника» вошел в шорт-лист крупных литературных премий и удостоился премии «Венец» Союза писателей Москвы. Вход свободный. Начало в 17:00

«Чижов — мастер выдумывать замечательные сюжеты, но держатся его романы на стиле: это почти тактильно ощущаемая, плотная, состоящая из меланхолии, иронии и тайны проза», — говорит известный писатель и критик Лев Данилкин.

«Он пишет романы „умные“, (в каком-то смысле даже романы идей), он пишет романы литературные (в каком-то смысле даже „про литературу“), но в первую очередь он пишет романы. Всякий раз он устраивает мир, в которого поселяет героя с чувствованиями, верованиями, с мыслями, с судьбой. Его книги — про чтение все же больше, чем про думанье», — говорит литературный критик Анна Наринская.

Новая книга Чижова «Собиратель рая» — о ностальгии, о людях, чья молодость пришлась на девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую от него в прошлое.

«Знаю я вас, писателей… Дело даже не в том, что врете. И не в том, что врать не умеете, так что, кому надо, меня всё равно узнают. Дело в том, что, сколько бы вы ни пытались с вашими книжками в будущее пролезть, всё равно они остаются свидетелями своего времени, намертво к нему пришпиленными. А я не хочу к этому времени пришпиленным быть! Я ему ничего не должен. Оно мне не указ! Я вам не герой вашего времени!». Евгений Чижов «Собиратель рая».

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Ведогонь-театр» может вернуться в своё здание на улице Юности в мае. Смотрите, что там сейчас внутри Новости
Встреча с писателем Евгением Чижовым — 16 февраля Афиша
Каким будет здание кинотеатра «Электрон» после ремонта: новая вывеска и облицовка — фото Новости
Мосгордума предложила не ждать федеральный закон и запретить продажу аналогов снюса в столице. Почему это важно Истории
Станцию Алабушево включили в проект МЦД. Почему это правильно и важно для Зеленограда Новости
«Пятерочку» в 20 микрорайоне закрыли за отсутствие водопровода и канализации. Воду брали из скважины, а выливали в выгребную яму Новости
Лекция Станислава Дробышевского «Истории из жизни древних людей» Афиша
Автобус «Зеленопарка» врезался в столб у ТЦ «Панфиловский». Видео Новости
Выставка «Все маски мира»: в Клину до конца февраля Афиша
На станции Крюково поставили сенсорные информационные стойки. Посмотрите видео, как они работают Новости
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
На месте смертельного ДТП на улице Каменка включили светофор и изменили схему движения. Многие водители и пешеходы не замечают «красного» сигнала Новости
Сильный пожар произошел в жилом доме в 11-м микрорайоне. Горящую мебель выбрасывали в окно (видео) Новости
Истории про Середниково — глава 2: чем окрестности усадьбы вдохновили Лермонтова и что он видел из своего окна Истории
Шахматную секцию клуба «Заря» перенесли в маленькое помещение: там тесно, душно и небезопасно Истории
Территорию тепловой станции на Восточной зоне расширят. Это нужно для её безопасности и защиты от террористов Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру