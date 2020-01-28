Лекция Станислава Дробышевского «Истории из жизни древних людей» 16 февраля 16:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 12+

16 февраля в лектории TopTalk, известный ученый Станислав Дробышевский расскажет «Истории из жизни древних людей». Когда цивилизация еще не втоптала зелень в бетон и не застеклила пальмы под колпаки оранжерей, люди кочевали по необъятным просторам планеты. Они делали бусы из бивней мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Они играли на флейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей.

Для них не существовало границ. Они переплывали моря, продирались сквозь душные джунгли Явы и пересекали ослепляющие пустыни Австралии. Они украшали свои лица шрамами и дарили девушкам ожерелья из оленьих клыков. Их жизнь была сурова и прекрасна. В их душах жила свобода. Они не умели читать и все помнили наизусть. А мы знаем о них благодаря науке и в нашем Золотом веке тоскуем об утраченном прошлом.

Станислав Дробышевский — кандидат биологических наук, известный антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, автор книги «Достающее звено» и «Байки из грота», научный редактор портала antropogenez.ru

Место проведения и билеты

Лекция пройдет в библиотеке в корпусе 1462. Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей до 10 февраля на сайте, 1000 рублей после 10 февраля. По промокоду Zelenograd гарантированы места в первых трех рядах.

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