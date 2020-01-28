16 февраля в лектории TopTalk, известный ученый Станислав Дробышевский расскажет «Истории из жизни древних людей». Когда цивилизация еще не втоптала зелень в бетон и не застеклила пальмы под колпаки оранжерей, люди кочевали по необъятным просторам планеты. Они делали бусы из бивней мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Они играли на флейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей.

Для них не существовало границ. Они переплывали моря, продирались сквозь душные джунгли Явы и пересекали ослепляющие пустыни Австралии. Они украшали свои лица шрамами и дарили девушкам ожерелья из оленьих клыков. Их жизнь была сурова и прекрасна. В их душах жила свобода. Они не умели читать и все помнили наизусть. А мы знаем о них благодаря науке и в нашем Золотом веке тоскуем об утраченном прошлом.