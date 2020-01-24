1 февраля в клубе TopHall (Центральная площадь, дом 1) — большой праздничный концерт группы «Эпидемия». Целых 20 лет прошло с момента выхода первого полноформатного альбома — «На Краю Времени». Помимо песен с этой пластинки и других хитов, команда подготовит несколько композиций, которые даже олдскульные эпифаны ранее не имели возможности оценить вживую. Также на концерте прозвучат новые треки и главные хиты из метал-опер. Начало в 19:00.
Каждый слушатель коллектива знает и любит такие песни, как «Звон Монет», «На Краю Времени», «Белый Сокол», «Кольцо Всевластия», баллады «Н.А.С.Т.Я.» и «Прощай, Мой Дом». Музыканты с уважением относятся ко всем вехам своего творчества, и решили своё выступление приурочить к юбилею этого интереснейшего альбома. Причём, помимо хитов, нередко попадающих в концертные сет-листы, «Эпидемия» подготовит несколько композиций, которые даже олдскульные эпифаны ранее не имели возможности оценить вживую! Помимо этого на концерте прозвучат новые песни, а также будут исполнены хиты из метал-опер.
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