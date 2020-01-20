Выездную физико-математическую олимпиаду МФТИ для школьников 5-11 классов проведут в Зеленограде школа 853 (1 февраля, корпус 913А) и школа 1151 (25 января, корпус 1468). Идёт онлайн-регистрация на площадки олимпиады. Олимпиада начнется в 10:00. На решение задач дается четыре часа. С собой необходимо иметь анкеты (по одной на предмет, распечатать на вкладке «олимпиады»), паспорт (для участников младше 14 лет — заверенную печатью школы справку с фотографией), одну или две тонких тетради, письменные принадлежности и сменку.
Выездная олимпиада МФТИ — один из отборочных этапов олимпиады «Физтех», финал которой пройдёт 22 и 23 февраля, в том числе в зеленоградском МИЭТе. Олимпиада «Физтех» является олимпиадой первого уровня (по физике) и второго уровня (по математике) согласно Перечню предметных олимпиад школьников на 2019/20 учебный год. Это означает, что олимпиада дает существенные льготы при поступлении в вузы.
Одной из главных особенностей олимпиады является то,что её проводят студенты МФТИ из Зеленограда. Они с радостью поделятся своим опытом и расскажут как поступить в вуз ,даже когда проходные баллы кажутся запредельными.
Пройти в финал олимпиады «Физтех» можно также, став победителем или призёром онлайн-этапа олимпиады «Физтех», который продолжается до 2 февраля.
- Олимпиада учитывается в портфолио абитуриента и является отборочным этапом олимпиады «Физтех» — это возможность быть зачисленным без вступительных испытаний или получить 100 баллов ЕГЭ по математике или физике при поступлении почти в любой вуз.
- Даты и место проведения (принимать участие можно только в одной точке):
25 января в ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
1 февраля в ГБОУ «Школа №853», корп. 913а
- Олимпиада для школьников:
5-7 классы могут писать за 8 класс — по математике (3 часа)
8-11 классы — по математике и по физике (4 часа)
Можно писать как оба предмета, так и только один — баллы считаются отдельно.
- Для участия в выездной олимпиаде необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте и вступить в событие: школа 853, школа 1151). Затем нужно распечатать карточку участника на каждый предмет (вкладка «Олимпиада»).
- Иметь с собой ручку, 2 тетради, карточки участника. Калькуляторами пользоваться будет запрещено.
- Обязательно иметь при себе сменную обувь или бахилы.
- Желательно приходить мин за 20-30 до начала олимпиады, чтобы переодеться и занять места в аудиториях.
Узнать дополнительную информацию о проведении Выездной олимпиады и задать вопрос можно в группе ВКонтакте.