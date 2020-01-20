Выездная олимпиада МФТИ — один из отборочных этапов олимпиады «Физтех», финал которой пройдёт 22 и 23 февраля, в том числе в зеленоградском МИЭТе. Олимпиада «Физтех» является олимпиадой первого уровня (по физике) и второго уровня (по математике) согласно Перечню предметных олимпиад школьников на 2019/20 учебный год. Это означает, что олимпиада дает существенные льготы при поступлении в вузы.

Одной из главных особенностей олимпиады является то,что её проводят студенты МФТИ из Зеленограда. Они с радостью поделятся своим опытом и расскажут как поступить в вуз ,даже когда проходные баллы кажутся запредельными.

Пройти в финал олимпиады «Физтех» можно также, став победителем или призёром онлайн-этапа олимпиады «Физтех», который продолжается до 2 февраля.

Задачи прошлого года для подготовки.