Выездная олимпиада МФТИ в Зеленограде для школьников 5-11 классов. Она дает существенные льготы при поступлении в вузы 25 января 10:00-14:30,1 февраля 10:00-14:30 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 853" Возраст 12+

Выездную физико-математическую олимпиаду МФТИ для школьников 5-11 классов проведут в Зеленограде школа 853 (1 февраля, корпус 913А) и школа 1151 (25 января, корпус 1468). Идёт онлайн-регистрация на площадки олимпиады. Олимпиада начнется в 10:00. На решение задач дается четыре часа. С собой необходимо иметь анкеты (по одной на предмет, распечатать на вкладке «олимпиады»), паспорт (для участников младше 14 лет — заверенную печатью школы справку с фотографией), одну или две тонких тетради, письменные принадлежности и сменку.

Выездная олимпиада МФТИ — один из отборочных этапов олимпиады «Физтех», финал которой пройдёт 22 и 23 февраля, в том числе в зеленоградском МИЭТе. Олимпиада «Физтех» является олимпиадой первого уровня (по физике) и второго уровня (по математике) согласно Перечню предметных олимпиад школьников на 2019/20 учебный год. Это означает, что олимпиада дает существенные льготы при поступлении в вузы.

Одной из главных особенностей олимпиады является то,что её проводят студенты МФТИ из Зеленограда. Они с радостью поделятся своим опытом и расскажут как поступить в вуз ,даже когда проходные баллы кажутся запредельными.

Пройти в финал олимпиады «Физтех» можно также, став победителем или призёром онлайн-этапа олимпиады «Физтех», который продолжается до 2 февраля.

Задачи прошлого года для подготовки.

Подробности проведения олимпиады:

  • Олимпиада учитывается в портфолио абитуриента и является отборочным этапом олимпиады «Физтех» — это возможность быть зачисленным без вступительных испытаний или получить 100 баллов ЕГЭ по математике или физике при поступлении почти в любой вуз.
  • Даты и место проведения (принимать участие можно только в одной точке):
    25 января в ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
    1 февраля в ГБОУ «Школа №853», корп. 913а
  • Олимпиада для школьников:
    5-7 классы могут писать за 8 класс — по математике (3 часа)
    8-11 классы — по математике и по физике (4 часа)
    Можно писать как оба предмета, так и только один — баллы считаются отдельно.
  • Для участия в выездной олимпиаде необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте и вступить в событие: школа 853, школа 1151). Затем нужно распечатать карточку участника на каждый предмет (вкладка «Олимпиада»).
  • Иметь с собой ручку, 2 тетради, карточки участника. Калькуляторами пользоваться будет запрещено.
  • Обязательно иметь при себе сменную обувь или бахилы.
  • Желательно приходить мин за 20-30 до начала олимпиады, чтобы переодеться и занять места в аудиториях.

Узнать дополнительную информацию о проведении Выездной олимпиады и задать вопрос можно в группе ВКонтакте.

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