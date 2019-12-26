Кто не знает динозавров? Американские тираннозавры, европейские игуанодоны, азиатские велоцирапторы — многим знакомы с раннего детства. Но задумывались ли вы, какие динозавры обитали на территории, которую занимает сейчас наша необъятная Родина? Долгое время на территории России не удавалось найти ни следа от этих огромных рептилий. Но сейчас всё изменилось. В субботу 18 января научный сотрудник Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович расскажет как ищут останки динозавров и почему долго не находили останков динозавров в России. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.
Ярослав Александрович Попов — палеонтолог, выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея.
- почему долго не находили останков динозавров в России
- когда их впервые нашли
- как ищут останки динозавров
- обитали ли динозавры в Подмосковье
- на каких гербах регионов и городов изображены динозавры
В конце лекции ответим на все вопросы и за самый лучший вопрос разыграем книги про динозавров.
Лекция пройдет в Центральной библиотеке №249 (корпус 607А). Начало в в 16:00. Цена билета: 800 рублей на сайте, 900 рублей при входе. По промокоду Zelenograd стоимость билета — 700 рублей.