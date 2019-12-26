Кто не знает динозавров? Американские тираннозавры, европейские игуанодоны, азиатские велоцирапторы — многим знакомы с раннего детства. Но задумывались ли вы, какие динозавры обитали на территории, которую занимает сейчас наша необъятная Родина? Долгое время на территории России не удавалось найти ни следа от этих огромных рептилий. Но сейчас всё изменилось. В субботу 18 января научный сотрудник Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович расскажет как ищут останки динозавров и почему долго не находили останков динозавров в России. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.