Zelenograd Dev Meetup — декабрь 2019 11 декабря 19:30 Центральная библиотека №249 Возраст 18+

Сообщество зеленоградских разработчиков ZelDev приглашает всех инженеров программного обеспечения из любых областей компьютерной науки на встречу в среду 11 декабря.

Zelenograd Dev Meetup — группа профессиональных разработчиков и тех, кто просто любит программировать обсуждает широкий спектр тем от возможностей языков до техник доставки, а также всего, что между.

Программа на 11 декабря:

Нейровизуализация: восстановление изображений по ЭЭГ-сигналу. Фастовец Дмитрий — инженер лаборатории Нейроробототехники. Вы узнаете об интерфейсе мозг-компьютер, экспериментах с использованием многоканального энцефалографа. Рассмотрите каким необычным образом обучать нейросеть для реконструкции изображений, почему это совсем не чтение мыслей и почему, несмотря на это, такая работа может быть полезна.

Я люблю legacy. Лисичкин Дмитрий-веб инженер, расскажет как получать удовольствие от работы с кодом наполненным legacy. Дмитрий имеет «боевой» опыт веб-разработки с 2005 года. Прошел путь от «ванильного» php до «безумного» ruby. В свободное время пилит игру мечты.

Облако — это не только виртуальные машины. Михаил Жучков — известный в узких и широких кругах кроссфункциональный Agile дивопс инжинер (агитатор, троль и хайпожор). Михаил расскажет как обстоят дела с облаками в отечественной действительности. В докладе будет небольшой исторический экскурс, разбор типов облаков, чем они не являются и выясните, когда они реально необходимы.

Место проведения:

Встреча продет 11 декабря (среда) в 19:30 в Центральной Библиотеке №249 (корпус 607а). Вход по списку — нужно зарегистрироваться.

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