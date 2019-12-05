Программа на 11 декабря:

Нейровизуализация: восстановление изображений по ЭЭГ-сигналу. Фастовец Дмитрий — инженер лаборатории Нейроробототехники. Вы узнаете об интерфейсе мозг-компьютер, экспериментах с использованием многоканального энцефалографа. Рассмотрите каким необычным образом обучать нейросеть для реконструкции изображений, почему это совсем не чтение мыслей и почему, несмотря на это, такая работа может быть полезна.

Я люблю legacy. Лисичкин Дмитрий-веб инженер, расскажет как получать удовольствие от работы с кодом наполненным legacy. Дмитрий имеет «боевой» опыт веб-разработки с 2005 года. Прошел путь от «ванильного» php до «безумного» ruby. В свободное время пилит игру мечты.

Облако — это не только виртуальные машины. Михаил Жучков — известный в узких и широких кругах кроссфункциональный Agile дивопс инжинер (агитатор, троль и хайпожор). Михаил расскажет как обстоят дела с облаками в отечественной действительности. В докладе будет небольшой исторический экскурс, разбор типов облаков, чем они не являются и выясните, когда они реально необходимы.