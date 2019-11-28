В современной астрономии всё больше «тёмных» дел: тёмная материя, чёрные дыры, тёмная энергия… и тёмная сторона Луны! Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело тёмное».

В субботу 7 декабря астроном Владимир Сурдин приедет в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Тёмная сторона вселенной». За два часа он расскажет самое главное по теме и вдохновит для дальнейшего обучения. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.