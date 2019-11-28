Лекция «Темная сторона вселенной» 7 декабря 16:00 Центральная библиотека №249 Возраст 7+

В современной астрономии всё больше «тёмных» дел: тёмная материя, чёрные дыры, тёмная энергия… и тёмная сторона Луны! Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело тёмное».

В субботу 7 декабря астроном Владимир Сурдин приедет в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Тёмная сторона вселенной». За два часа он расскажет самое главное по теме и вдохновит для дальнейшего обучения. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.

Владимир Сурдин — российский астроном и популяризатор науки. Автор бестселлеров «Астрономия. Век XXI» и «Вселенная в вопросах и ответах». Был знаком со Стивеном Хоккингом. Его лекции собирают полные аудитории в МГУ, на порталах Лекториум и Открытое образование.

На лекции

  • узнаем кто придумал название «Черная дыра»?
  • как возникают черные дыры
  • что такое горизонт событий
  • что такое пульсар, белый карлик
  • узнаем, что открыл Стивен Хокинг
  • возможно ли столкновение черных дыр?
  • поговорим о черной материи и черной энергии
  • вспышки сверхновых и чем они опасны

В конце лекции можно будет задать вопросы и получить на них ответы. За самый лучший вопрос будут разыграны книги Владимира Сурдина с автографом.

Место проведения и билеты

Лекция пройдет в Центральной библиотеке №249 (корпус 607А). Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей на сайте, 1100 рублей при входе. По промокоду Zelenograd стоимость билета — 700 рублей.

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