В современной астрономии всё больше «тёмных» дел: тёмная материя, чёрные дыры, тёмная энергия… и тёмная сторона Луны! Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело тёмное».
В субботу 7 декабря астроном Владимир Сурдин приедет в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Тёмная сторона вселенной». За два часа он расскажет самое главное по теме и вдохновит для дальнейшего обучения. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.
Владимир Сурдин — российский астроном и популяризатор науки. Автор бестселлеров «Астрономия. Век XXI» и «Вселенная в вопросах и ответах». Был знаком со Стивеном Хоккингом. Его лекции собирают полные аудитории в МГУ, на порталах Лекториум и Открытое образование.
- узнаем кто придумал название «Черная дыра»?
- как возникают черные дыры
- что такое горизонт событий
- что такое пульсар, белый карлик
- узнаем, что открыл Стивен Хокинг
- возможно ли столкновение черных дыр?
- поговорим о черной материи и черной энергии
- вспышки сверхновых и чем они опасны
В конце лекции можно будет задать вопросы и получить на них ответы. За самый лучший вопрос будут разыграны книги Владимира Сурдина с автографом.
Лекция пройдет в Центральной библиотеке №249 (корпус 607А). Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей на сайте, 1100 рублей при входе. По промокоду Zelenograd стоимость билета — 700 рублей.