Если джаз в Зеленограде, то точно с Юрием Персиановым и Алексеем Петровым! Классическая гостиная, прожектор, как в лучших камерных залах, шикарный «Блютнер» и неподражаемый саксофон, классика и современность в интерпретации двух джазменов по духу и профессиональных музыкантов. В этот вечер есть куда пойти! Центральная библиотека (корпус 607а) приглашает 23 ноября на джазовый концерт. Начало в 18:00. Стоимость билетов 500 руб.