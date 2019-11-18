Джазовый вечер «Классика и современность Персианов&Петров» 23 ноября 18:00 Центральная библиотека №249 Возраст 6+

Если джаз в Зеленограде, то точно с Юрием Персиановым и Алексеем Петровым! Классическая гостиная, прожектор, как в лучших камерных залах, шикарный «Блютнер» и неподражаемый саксофон, классика и современность в интерпретации двух джазменов по духу и профессиональных музыкантов. В этот вечер есть куда пойти! Центральная библиотека (корпус 607а) приглашает 23 ноября на джазовый концерт. Начало в 18:00. Стоимость билетов 500 руб.

Для многих джаз — это не только музыкальное направление, но и целая культура, средство самовыражения для любого возраста. Именно джаз со всей своей глубиной, открытостью и импровизацией, стал показателем интеллектуального развития и не стандартного мышления. Добро пожаловать!

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Бронирование билетов — 8(916)055-18-21 (вотсап, звонок)

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