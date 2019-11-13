Концерт «Возвращение легенды» — 15 ноября в ДК «МИЭТ» 15 ноября 19:00 Дом культуры МИЭТ

Продюсерский центр «Песня вольная», впервые в Зеленограде, представляет концерт из серии «Возвращение легенды». 15 ноября 2019 года, со сцены концертного зала ДК «МИЭТ» свое творчество подарят Ростислав Поспелов, Мила Руденская и Дмитрий Коротков. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 900 руб.

На первый взгляд, эти имена могут показаться вам незнакомыми. Но, уверяем, что песни, исполняемые этими артистами вы слышали и не раз, а также заказывали в программах по заявкам на радиостанциях.

В 90-х хиты Ростислава Поспелова, в исполнении классика жанра — Валерия Коротина звучали в нашей стране практически «из каждого утюга». Кто-то из вас, придя на концерт, погрузится в воспоминания своей молодости или более зрелых лет, кто-то вспомнит о своей первой любви, а молодому поколению тоже могут быть небезинтересны песни, под которые знакомились, влюблялись и проводили свою молодость их родители.

На концерте будет производиться живая съемка новогоднего видеоклипа и каждый из вас, дорогие наши зрители, сможет стать ее участником.

Концерт пройдет при информационной поддержке еще молодой, но уже зарекомендовавшей себя в социально значимых проектах, общественной организации «Совет отцов Зеленограда».

Проведем этот вечер вместе. Вы запомните его надолго. А наша задача сделать так, чтобы воспоминания были добрыми и светлыми.

Онлайн-продажа билетов.

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