На первый взгляд, эти имена могут показаться вам незнакомыми. Но, уверяем, что песни, исполняемые этими артистами вы слышали и не раз, а также заказывали в программах по заявкам на радиостанциях.



В 90-х хиты Ростислава Поспелова, в исполнении классика жанра — Валерия Коротина звучали в нашей стране практически «из каждого утюга». Кто-то из вас, придя на концерт, погрузится в воспоминания своей молодости или более зрелых лет, кто-то вспомнит о своей первой любви, а молодому поколению тоже могут быть небезинтересны песни, под которые знакомились, влюблялись и проводили свою молодость их родители.



На концерте будет производиться живая съемка новогоднего видеоклипа и каждый из вас, дорогие наши зрители, сможет стать ее участником.



Концерт пройдет при информационной поддержке еще молодой, но уже зарекомендовавшей себя в социально значимых проектах, общественной организации «Совет отцов Зеленограда».



Проведем этот вечер вместе. Вы запомните его надолго. А наша задача сделать так, чтобы воспоминания были добрыми и светлыми.

Онлайн-продажа билетов.