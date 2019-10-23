Концерт-встреча с Андреем Усачёвым «Мы играли в паровоз» 27 октября 17:00 Центральная библиотека №249 Возраст 3+

Встреча с одним из самых известных и любимых детских писателей, зеленоградцем Андреем Усачёвым пройдёт в Центральной библиотеке №249 (корпус 607а) 27 октября в 17:00. Для больших и маленьких читателей в исполнении автора прозвучат стихи и песни, отрывки любимых историй, а в завершение концерта автор ответит на вопросы зрителей. Стоимость билета: 700 рублей на каждого гостя.

Андрей Усачёв — детский писатель, поэт, драматург, сценарист, автор более 100 произведений для детей.

Сегодня маленькие читатели особенно любят Андрея Усачёва за «Школу снеговиков», «Приключения в Дедморозовке» и, конечно, «Умную собачку Соню».

Стоимость билета: 700 рублей на каждого гостя.

Внимание! Для групп от 5 человек — приятная акция! Звоните 8(916)055-18-21.

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