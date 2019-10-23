Андрей Усачёв — детский писатель, поэт, драматург, сценарист, автор более 100 произведений для детей.



Сегодня маленькие читатели особенно любят Андрея Усачёва за «Школу снеговиков», «Приключения в Дедморозовке» и, конечно, «Умную собачку Соню».



Стоимость билета: 700 рублей на каждого гостя.

Внимание! Для групп от 5 человек — приятная акция! Звоните 8(916)055-18-21.

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