Музей Зеленограда 3 октября приглашает всех желающих послушать лекцию «Лошади в войне моторов», посвященную началу Второй Мировой войны 1 сентября 1939 г.
К началу войны, которую нарекли «войной моторов», экономические условия и уровень технического развития не позволил ни одному из воевавших государств полностью отказаться от использования в армии лошадей. И даже в немецко-фашистском военном монстре — «вермахте» использовалось примерно три миллиона четвероногих солдат.
В Советском Союзе лошадь также оставалась важным фактором боеспособности войск.
О жертвенной и героической роли лошади в «войне моторов» расскажет реконструктор кавалерии Тимур Муминов.
Начало в 18:30
Вход свободный. 6+
Москва, Зеленоград, улица Гоголя, дом 11В
http://www.zelmuseum.ru/
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+7 (495) 76-76-746
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