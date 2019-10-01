Музей Зеленограда 3 октября приглашает всех желающих послушать лекцию «Лошади в войне моторов», посвященную началу Второй Мировой войны 1 сентября 1939 г.

К началу войны, которую нарекли «войной моторов», экономические условия и уровень технического развития не позволил ни одному из воевавших государств полностью отказаться от использования в армии лошадей. И даже в немецко-фашистском военном монстре — «вермахте» использовалось примерно три миллиона четвероногих солдат.

В Советском Союзе лошадь также оставалась важным фактором боеспособности войск.

О жертвенной и героической роли лошади в «войне моторов» расскажет реконструктор кавалерии Тимур Муминов.

Начало в 18:30

Вход свободный. 6+

Москва, Зеленоград, улица Гоголя, дом 11В

http://www.zelmuseum.ru/